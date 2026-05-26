Δύο μέρες έχουν περάσει από το τέλος του Final Four στη Euroleague και στη Φενέρμπαχτσε παραμένουν εκνευρισμένοι για όσα έγιναν με τα εισιτήρια των οπαδών τους στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Οι Τούρκοι ήταν έξαλλοι την Παρασκευή (22/5), ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, επειδή οι οπαδοί τους έμειναν εκτός γηπέδου παρά το γεγονός ότι είχαν εισιτήρια και τα όσα είπε ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (23/5), όταν τόνισε πως δεν μπήκε στο γήπεδο κανείς οπαδός του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο, δεν βοήθησε στο να ηρεμήσουν.

Έτσι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (26/5), η Φενέρμπαχτσε αναφέρει τα εξής…

«Εχουν πραγματοποιηθεί επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague σχετικά με σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε από τον σύλλογό μας, έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων, καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη EuroLeague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί με σαφήνεια η απαίτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Ως Φενέρμπαχτσε ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση ισότητας και διαφάνειας στις οργανωτικές διαδικασίες και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον».