Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε στην εκδήλωση στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ιδρυτική διακήρυξη παραπέμπει καθαρά σε ελληνικές πολιτικές παραδόσεις του παρελθόντος. Δεν επιχειρεί να εμφανίσει το νέο σχήμα ως κάτι εντελώς αποκομμένο από την ιστορία, αλλά ως συνέχεια μιας ευρύτερης προοδευτικής διαδρομής.

Στο ίδιο το κείμενο γίνεται ρητή αναφορά στην κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της Πρώτης Φοράς Αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο, η διακήρυξη προσπαθεί να συνδέσει το νέο εγχείρημα με την Εθνική Αντίσταση, τους δημοκρατικούς αγώνες, την πασοκική «Αλλαγή» και την εμπειρία της κυβερνώσας Αριστεράς.

Η πιο έντονη ιστορική αντήχηση είναι το πρώιμο ΠΑΣΟΚ: Φράσεις όπως «Νέος Πατριωτισμός», «Ηθική Επανάσταση», «Νέα Μεταπολίτευση», «Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης», «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» έχουν έντονο ύφος παλαιού ΠΑΣΟΚ, ειδικά της περιόδου της «Αλλαγής». Είναι περισσότερο μια προσπάθεια να ανασυσταθεί η παλιά πασοκική γλώσσα με σύγχρονα υλικά: κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή κυριαρχία, ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, ενεργειακή δημοκρατία.

Το κείμενο έχει επίσης έντονη αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου ανόδου προς την εξουσία: αντιολιγαρχία, κοινωνική πλειοψηφία, κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, ακρίβεια, εργασία, σύγκρουση με καρτέλ και fund. Η φράση «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» είναι ουσιαστικά προσπάθεια να αναβιώσει και να αναβαπτίσει την έννοια της κυβερνώσας Αριστεράς, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ευρύτερη συμπαράταξη. Το ίδιο φαίνεται και στο σημείο όπου μιλά για σύγκλιση Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας.

Η αναφορά στην ΕΔΑ δεν είναι τυχαία. Το κείμενο θέλει να εμφανίσει το νέο σχήμα όχι απλώς ως κόμμα, αλλά ως μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Η γλώσσα περί Δημοκρατίας, Ειρήνης, Διεθνούς Δικαίου, κοινωνικών αγώνων και πλατιάς συμπαράταξης παραπέμπει στην παράδοση της ΕΔΑ: δηλαδή σε έναν χώρο που δεν ήταν μόνο κομματικός μηχανισμός, αλλά ευρύτερο μέτωπο δημοκρατικής και αριστερής εκπροσώπησης.

Η αναφορά στο ΕΑΜ λειτουργεί κυρίως συμβολικά. Δίνει στο κείμενο μια γραμμή εθνικής αντίστασης, λαϊκής ενότητας και κοινωνικής απελευθέρωσης. Δεν σημαίνει ότι το νέο κόμμα αντιγράφει το ΕΑΜ. Σημαίνει ότι προσπαθεί να δανειστεί από εκείνο το ιστορικό βάθος: πατριωτισμός από τα αριστερά, λαϊκή ενότητα, αντίσταση σε ισχυρούς, εθνική αξιοπρέπεια.

Συμπερασματικά, η διακήρυξη δεν παραπέμπει σε ένα μόνο κόμμα. Επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο σχήμα ως σύνθεση της ελληνικής προοδευτικής παράδοσης, με βασικούς άξονες το πρώιμο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ της ανόδου στην εξουσία, την ΕΔΑ ως δημοκρατικό μέτωπο και το ΕΑΜ ως ιστορική αναφορά λαϊκής ενότητας και αντίστασης.

Δείτε εδώ την ιδρυτική διακήρυξη:

