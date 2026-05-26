Με μια προσεγμένη ενδυματολογική επιλογή που παρέπεμπε σε αρχαιοελληνικό στυλ εμφανίστηκε η Μπέττυ Μπαζιάνα στο Θησείο, συνοδεύοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κατά την έξοδό τους από τον χώρο της εκδήλωσης, η προσοχή στράφηκε στην αισθητική των ρούχων αλλά και στη συνολική της παρουσία, η οποία είχε έντονες αναφορές στην κλασική αρχαιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού επέλεξε για την περίσταση ένα ολόλευκο σύνολο. Το κύριο χαρακτηριστικό της εμφάνισης ήταν η μπλούζα, καθώς αυτό το στυλ μπλούζας ονομάζεται one-shoulder.

Η διαγώνια κοπή και το χτένισμα που παρέπεμπε σε Καρυάτιδα

Στον χώρο της μόδας, η συγκεκριμένη γραμμή με τη διαγώνια κοπή που αφήνει τον έναν ώμο εντελώς ακάλυπτο αναφέρεται συχνά και ως αρχαιοελληνικό στυλ (Grecian style) ή κόψιμο Tόγκα (toga style), καθώς είναι εμπνευσμένο από τα ενδύματα της αρχαιότητας.

Η Μπέττυ Μπαζιάνα ολοκλήρωσε την παρουσία της επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο look και για τα μαλλιά της. Είχε επίσης μπούκλες που παρέπεμπαν σε Καρυάτιδα, ενισχύοντας έτσι το συνολικό θεματικό αποτέλεσμα της εμφάνισής της στο Θησείο.