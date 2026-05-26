Με έναν θεατρικό αλλά εμφανώς σκηνοθετημένο πρόλογο ξεκίνησε η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο για την ανακοίνωση του νέου του κόμματος, με τους ηθοποιούς Αιμίλιο Χειλάκη και Μαριάννα Τουμασάτου να αναλαμβάνουν την εισαγωγή πριν από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν στην εξέδρα κάτω από την Ακρόπολη και, διαβάζοντας τα λόγια τους, έδωσαν τον τόνο της εκδήλωσης. Η παρουσία τους είχε έντονο θεατρικό χαρακτήρα, ενώ δεν έλειψαν οι πολιτικές αιχμές για το γενικότερο σκηνικό των νέων κομματικών εγχειρημάτων.

Ο θεατρικός πρόλογος πριν από την εμφάνιση Τσίπρα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου ανέλαβαν να προλογίσουν τον Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας με μορφή διαλόγου το πολιτικό πλαίσιο της εκδήλωσης.

Η εισαγωγή τους δεν είχε τη μορφή μιας κλασικής πολιτικής παρουσίασης. Αντίθετα, κινήθηκε περισσότερο σε ύφος θεατρικού σχολιασμού, με ερωταπαντήσεις, υπαινιγμούς και αναφορές στο τι σημαίνει η ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Τα «καρφιά» για τα νέα κόμματα

Από τον πρόλογο δεν έλειψαν και οι αιχμές για τα κόμματα που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό.

Σε έναν διάλογο με εμφανώς ειρωνικό τόνο, οι δύο ηθοποιοί αναρωτήθηκαν: «Να βγάλουμε περιστέρια; Να κάνουμε και βίντεο;», με τη Μαριάννα Τουμασάτου να σχολιάζει ότι δεν είναι influencer.

Η ίδια αναρωτήθηκε, επίσης, αν τελικά «παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε», φράση που εκλήφθηκε ως σαφής αιχμή για την πληθώρα νέων πολιτικών σχηματισμών.

Η έμμεση αναφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Οι αναφορές αυτές ερμηνεύτηκαν ως έμμεσα «καρφιά» και προς το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο είχε προηγηθεί κατά λίγες ημέρες της εκδήλωσης Τσίπρα.

Χωρίς να την κατονομάσουν ευθέως, οι δύο ηθοποιοί κινήθηκαν σε ύφος σύγκρισης ανάμεσα σε νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που εμφανίζονται ως «πρωτοεμφανιζόμενες» και στο εγχείρημα Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε ως συνέχεια μιας πολιτικής διαδρομής με ρίζες.

Χειλάκης: «Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία»

Πιο καθαρή πολιτική αιχμή έδωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος μίλησε για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες» από «άλλη πολιτική κατεύθυνση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνώσα Αριστερά».

Με αυτή τη φράση, ο πρόλογος προσπάθησε να συνδέσει το νέο κόμμα Τσίπρα με την εμπειρία της διακυβέρνησης και να το διαφοροποιήσει από κινήσεις που εμφανίζονται ως νέες πολιτικές πρωτοβουλίες χωρίς αντίστοιχο κυβερνητικό παρελθόν.

Η σύνδεση Χειλάκη με την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Η παρουσία του Αιμίλιου Χειλάκη στην εκδήλωση είχε και πρόσθετο συμβολισμό, καθώς ο ηθοποιός είχε δανείσει τη φωνή του για την ηχητική εκδοχή της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Είχε διαβάσει το έργο ως αφηγητής, γεγονός που τον είχε ήδη συνδέσει με την πρόσφατη πολιτική και προσωπική αφήγηση του πρώην πρωθυπουργού.

«Πρόεδρε, έλα»

Το θεατρικό στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε με τους δύο ηθοποιούς να καλούν τον Αλέξη Τσίπρα στην εξέδρα.

Με τη φράση «Πρόεδρε, έλα», ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου έκλεισαν τον πρόλογο και άνοιξαν τον δρόμο για την κεντρική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό

Η επιλογή δύο γνωστών ηθοποιών για τον πρόλογο της εκδήλωσης δεν ήταν τυχαία. Έδωσε έναν πιο σκηνοθετημένο και συμβολικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση του νέου κόμματος, επιχειρώντας να συνδυάσει πολιτική, συναίσθημα και δημόσιο θέαμα.

Ταυτόχρονα, οι αιχμές για τα νέα κόμματα έδειξαν ότι το εγχείρημα Τσίπρα δεν θέλει απλώς να παρουσιαστεί ως ακόμη μία πολιτική πρωτοβουλία, αλλά ως συνέχεια μιας διαδρομής με πολιτικό βάρος, κυβερνητικό παρελθόν και σαφή διεκδίκηση χώρου στο κεντροαριστερό και αριστερό ακροατήριο.