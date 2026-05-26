Ένα καίριο πλήγμα στα κυκλώματα της εγχώριας και διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι μεξικανικές αρχές, καθώς, σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην πολιτεία Σονόρα του βορειοδυτικού Μεξικού, συνελήφθη ο ανιψιός του διαβόητου και φυλακισμένου στις ΗΠΑ βαρόνου, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.



Ο συλληφθείς αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς από τις αμερικανικές διωκτικές αρχές. Τη σπουδαία είδηση ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, μέσω της πλατφόρμας X. Η σύλληψη αυτή συνοδεύτηκε από μια ακόμα τεράστια επιτυχία στην πολιτεία Τσιάπας, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν βαρύ οπλισμό, καθώς και μια μυθική ποσότητα 687 κιλών καθαρής κοκαΐνης.



Ο «Ισαΐ Ν.», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης – μεξικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρόκειται για τον Ισαΐ Μαρτίνες Σεπέδα – συνελήφθη στη διάρκεια επιχείρησης στη Σονόρα, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

«Αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν τον διαρκή συντονισμό των μεξικανικών αρχών για τη σύλληψη υψηλόβαθμων καταζητούμενων και την αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας εγκληματικών οργανώσεων», υπογράμμισε.



Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνιδρυτής του πανίσχυρου καρτέλ Σιναλόα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017 – ύστερα από δύο θεαματικές αποδράσεις από φυλακές του Μεξικού – και καταδικάστηκε το 2019. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

Δύο γιοι του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν και ο Οβίδιο, είναι επίσης έγκλειστοι σε αμερικανικές φυλακές, έχοντας ομολογήσει την ενοχή τους για διακίνηση ναρκωτικών. Η Ουάσινγκτον θεωρεί το καρτέλ Σιναλόα υπεύθυνο για εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια.



Υπό το βάρος των πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ, οι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.