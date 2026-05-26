Ένα ανείπωτο δράμα εκτυλίχθηκε στην Πρέβεζα, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 34χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, που έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της πόλης.



Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο αντίκρισαν το σοκαριστικό θέαμα με τη νεαρή μητέρα να κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος και κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε ταχύτατα στο σημείο και μετέφερε εσπευσμένα την 34χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μια πραγματικά γιγαντιαία μάχη στο χειρουργείο προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή.



Δυστυχώς, τα τραύματα από τη σφοδρή πτώση ήταν εξαιρετικά βαρύτατα και η γυναίκα υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη μητέρα διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου και την ώρα του συμβάντος ήταν μόνη στο σπίτι.



Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.