Απίστευτες καταστάσεις βιώνουν θεατές και αθλητές στο τουρνουά τένις Roland Garros, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που έφερε ο καύσωνας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του εξωτερικού, ένα ball girl λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Αντρέι Ρούμπλεφ και Ιγνάσιο Μπους, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί για λίγα λεπτά.

Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της για λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως έσπευσαν κοντά της, ώστε να την απομακρύνουν.

Επίσης, εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους αθλητές να βρέχουν συνεχώς το πρόσωπό τους, ενώ υπεύθυνοι της διοργάνωσης με λάστιχα εκτοξεύουν νερό στο κοινό, ώστε να το δροσίσουν.

Ο Κάσπερ Ρουντ δήλωσε στο BBC ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Σαφιούλιν στον πρώτο γύρο του grand slam στο χώμα ένιωθε σαν να «περπατούσε σαν ζόμπι», καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω της υπερβολικής ζέστης.

Το Météo-France ανέφερε ότι 352 γαλλικές πόλεις κατέγραψαν τη Δευτέρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ τον Μάιο, ενώ 31 από τα 96 διοικητικά διαμερίσματα της Γαλλίας έχουν τεθεί σε «συναγερμό υψηλών θερμοκρασιών» έως την Τρίτη.

Η υπηρεσία επισήμανε ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο πλαίσιο ενός φαινομένου καύσωνα που χαρακτήρισε ως «πρόωρο, αξιοσημείωτο και μακράς διάρκειας» και το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμη ημέρες.