Μέρος από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992

Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο.