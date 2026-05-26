«Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να υπερτερούν της Ρωσίας σε σημαντικές στρατιωτικές κατηγορίες ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ», σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση, που φέρει τον τίτλο «Ευρώπη Μόνη στο Σπίτι;» (Europe Home Alone?), αναφέρεται πως τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με τον Καναδά δαπάνησαν πέρυσι για την άμυνα περίπου 626 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε η Ρωσία.

Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το πλεονέκτημα της Ευρώπης είναι ιδαίτερα έντονο στα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν 2.215 μαχητικά αεριωθούμενα, σε σύγκριση με τα 1.064 που διαθέτει η Ρωσία.

Το ίδιο ισχύει με τα πολεμικά πλοία, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν 143 σκάφη έναντι 34 της Ρωσίας, και με τα συστήματα πυροβολικού, με 15.896 σε σύγκριση με τα 5.976 της Ρωσίας, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι συντάκτες της έρευνας αναφέρουν ότι η Ευρώπη έχει τεράστιους αμυντικούς πόρους και προσθέτουν ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Εντούτοις η πολιτική για την ασφάλειας της Ευρώπης υπονομεύεται απ’ αυτό που οι συντάκτες της έρευνας περιγράφουν ως ασυντόνιστη και δαπανηρή κούρσα για αμυντικά προγράμματα.