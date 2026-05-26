Το ζήτημα της πρόσληψης του Γιάκουμπ Νέστρουπ από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης δανικής ιστοσελίδας Tipsbladet.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία και απομένουν μόνο οι τελικές υπογραφές, καθώς και ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας.

Οι βασικοί όροι του συμβολαίου έχουν ήδη συμφωνηθεί, με τη διάρκεια της συνεργασίας να προβλέπεται για δύο χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα (2+1). Παράλληλα, ο Δανός τεχνικός αναμένεται να λαμβάνει ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Νέστρουπ προγραμματίζει να μεταβεί στην Ελλάδα συνοδευόμενος από τον στενό του συνεργάτη στην Κοπεγχάγη, Στέφαν Μάντσεν, ο οποίος προορίζεται για το τεχνικό επιτελείο. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα σχετικά με την τελική διαμόρφωση του προπονητικού τιμ.

Οι Δανοί επισημαίνουν επίσης ότι ο 37χρονος προπονητής παραμένει αυτή τη στιγμή στη χώρα του και δεν έχει ταξιδέψει ακόμη στην Ελλάδα, με τις οριστικές εξελίξεις και την ανταλλαγή υπογραφών να τοποθετούνται μέσα στις επόμενες ημέρες.