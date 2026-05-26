Η Κάιλι Τζένερ και ο Τίμοθι Σαλαμέ γιόρτασαν με πάθος τη Δευτέρα την πρόκριση των Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς του NBA.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, ανταλλάσσοντας ένα φιλί τη στιγμή που κατάλαβαν ότι οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν εξασφαλίσει την πρώτη τους παρουσία στους τελικούς του NBA έπειτα από 27 χρόνια, μετά τη νίκη τους επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Η Κάιλι Τζένερ πανηγύρισε στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω του, ενώ οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Kylie Jenner and Timothee Chalamet share a passionate kiss while cheering the Knicks to victory https://t.co/u7prSHi5IV — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 26, 2026

Με το βλέμμα της καρφωμένο στο παρκέ, η Κάιλι Τζένερ έδειχνε απόλυτα απορροφημένη από το κρίσιμο παιχνίδι, σε ορισμένες στιγμές μάλιστα φαινόταν ακόμη πιο έντονα αφοσιωμένη στη δράση από τον σύντροφό της. Η τηλεοπτική προσωπικότητα έδειξε για ακόμη μία φορά τη στήριξή της στον αγαπημένο της, φορώντας για την περίσταση ένα μπλε μπλουζάκι των Νικς.

Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Νικς φτάνουν στη σειρά των τελικών του NBA από το 1999. Η μητέρα δύο παιδιών έχει βρεθεί σε αρκετούς αγώνες μαζί με τον ηθοποιό τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι εκείνος δεν ήταν μαζί της στο Met Gala για να παρακολουθήσει αγώνα των Νικς.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner celebrating the Knicks win tonight. pic.twitter.com/8fe82pFnCw — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) May 26, 2026

Η Κάιλι Τζένερ ολοκλήρωσε το casual look της με μπλε τζιν παντελόνι, μαύρες γόβες και μια μαύρη τσάντα Chanel. Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής του «Marty Supreme» επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε vintage ύφος, κεντημένο με το λογότυπο της Νέας Υόρκης.

Η Κάιλι Τζένερ είχε πρόσφατα απαθανατιστεί να φιλιέται με τον Τίμοθι Σαλαμέ κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε αρκετά φιλιά στις πρώτες θέσεις, στα διαλείμματα της δράσης που εκτυλισσόταν στο παρκέ.

Η κοινή τους εμφάνιση ήρθε μετά τα σχόλια που δέχτηκε ο Τίμοθι Σαλαμέ, καθώς κάποιοι τον χαρακτήρισαν «κακό σύντροφο», επειδή δεν ήταν στο πλευρό της αγαπημένης του στο Met Gala. Ο ηθοποιός άφησε στην άκρη τη λάμψη και τη χλιδή του Metropolitan Museum of Art στο Μανχάταν, επιλέγοντας αντ’ αυτού να παρακολουθήσει τους Νικς στα playoffs του NBA.

Η Κάιλι Τζένερ, από την άλλη, εμφανίστηκε μόνη της στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια αποκαλυπτική δημιουργία Schiaparelli σε nude απόχρωση, με κορσέ που τράβηξε τα βλέμματα.