Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Κώστας Σλούκας προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League.

Ο αρχηγός των «πράσινων» είχε υποβληθεί σε επέμβαση στις 28 Απριλίου καθώς είχε υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου και απουσίασε από τους αγώνες με τη Βαλένθια για τα play off της Euroleague.

Τώρα όμως, με τα play off του πρωταθλήματος να μπαίνουν στην τελική ευθεία, ο Αταμάν μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Σλούκα καθώς ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα του αριστερού του ποδιού, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκς που έχει υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού και ο Κένεθ Φαρίντ που έχει υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού.