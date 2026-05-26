Μια σοβαρή μαρτυρία για την υπόθεση της 17χρονης στην Πάτρα υποστηρίζει ότι ο στενός της κύκλος προτρέπει την ανήλικη να συνευρίσκεται ερωτικά με ενήλικα άτομα, ώστε να τους δίνει μερίδιο από τα χρήματα που αποκομίζει.

Η μαρτυρία προέρχεται από άτομο που αναφέρει ότι γνωρίζει όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, το οποίο τόνισε πως η ανήλικη είναι ουσιαστικά μόνη της, καθώς η οικογένεια δεν βρίσκεται στο πλευρό της.

Το άτομο με αλλοιωμένη φωνή μίλησε στις «Αποκαλύψεις», υποστηρίζοντας ότι «η κοπέλα εξαρχής έχει τραβήξει τα φώτα πάνω της, γιατί η ηλικία της δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα πανάκριβα ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία είχε μαζί της. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, οι πληροφορίες ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι επιβεβαιωμένες πηγές ανθρώπων μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κοπέλα χρησιμοποιείται από ανθρώπους στενού κύκλου της, με απώτερο σκοπό να συνευρίσκεται με ανθρώπους ενηλίκους, με άνδρες, να αποκομίζει χρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί είτε για προσωπική της ευχαρίστηση, είτε για να βοηθάει τον περίγυρό της».

«Είναι μια κοπέλα η οποία φαίνεται ότι φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό της, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί με έναν μισθό μιας κοπέλας, η οποία εργάζεται σε μια επιχείρηση εστίασης ή μια βραδινή επιχείρηση, η οποία θα της δίνει έναν μισθό κανονικό. Είναι πολύ ακριβά τα αξεσουάρ που έχει, τα χρήματα που χαλάει και για την προσωπική της εικόνα και εμφάνιση, μπορείτε κι εσείς από μόνοι σας να διαπιστώσετε ότι οι παρεμβάσεις που έχει κάνει δεν είναι παρεμβάσεις απλές, είναι παρεμβάσεις που κοστίζουν, οπότε αυτά τα χρήματα είναι αδύνατον να βγαίνουν από έναν απλό μισθό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον οικογενειακό κύκλο που να είναι κοντά της. Η κοπέλα είναι μόνη της, πιστεύω ότι ούτε οι γονείς της γνωρίζουν για το περιβάλλον στο οποίο η κόρη τους ζει και κινείται και πολύ φοβάμαι ότι ούτε η ίδια δεν γνωρίζει την επικινδυνότητα του περιβάλλοντος που έχει εισέλθει. Είναι ένα ευγενικό κορίτσι, είναι ένα κορίτσι το οποίο θεωρώ ότι με αυτά που έχω μάθει, ότι το έχουν παρασύρει, έχει μπλέξει και πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως να φοβάται και να φύγει από αυτό το περιβάλλον, γιατί μπορεί να απειλείται, γιατί έχει γίνει ένα εργαλείο για κάποιους παραγωγής χρήματος», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.