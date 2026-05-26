Ένα νέο, βαθύ χάσμα διαμορφώνεται στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ και της Βρετανίας να χαλαρώσουν τους τραπεζικούς κανόνες προσφέρει στις δικές τους τράπεζες ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Σύμφωνα με νέα έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal, οι κορυφαίοι αμερικανικοί και βρετανικοί όμιλοι κατάφεραν να επεκτείνουν τους ισολογισμούς τους κατά 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις δύο τρίμηνα. Την ίδια ώρα, οι ανταγωνιστές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία βλέπουν τα φτερά τους να κόβονται λόγω των αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων.



Η στροφή της Ουάσιγκτον προς την απορρύθμιση ξεκίνησε δυναμικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ο οποίος άρχισε να ξηλώνει τους αυστηρούς κανόνες που είχαν επιβληθεί μετά το κραχ του 2008. Αυτή η πολιτική απελευθερώνει τεράστια κεφάλαια για οκτώ μεγάλους παίκτες της Wall Street, μεταξύ των οποίων οι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Goldman Sachs. Οι τράπεζες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, μέγεθος που ισοδυναμεί με την προσθήκη μιας ακόμα Citigroup στο σύστημα.



Στο Λονδίνο, η κυβέρνηση ακολουθεί παρόμοιο, αν και ελαφρώς πιο αργό ρυθμό, επιτρέποντας σε ιδρύματα όπως οι HSBC, Barclays και Standard Chartered να μειώσουν τα αποθεματικά τους και να αυξήσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια.



Στον αντίποδα, το μεταπολεμικό ρυθμιστικό μέτωπο σπάει, με την Ευρώπη να επιλέγει τον δρόμο της αυστηρότητας. Επτά από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η BNP Paribas, η Deutsche Bank και η Santander, υποχρεούνται να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους κατά 39 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα συμπιέσει την ικανότητα των ισολογισμών τους κατά 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ.



Ανώτατα τραπεζικά στελέχη στην ΕΕ πιέζουν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ελαφρύνσεις, φοβούμενα την πλήρη απώλεια της ανταγωνιστικότητάς τους. Ακόμη πιο επιθετική είναι η στάση της Ελβετίας, η οποία βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη UBS, απαιτώντας επιπλέον 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια, μια κίνηση που θα περιορίσει τη δραστηριότητα της τράπεζας κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια.



Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται ήδη στα μερίδια αγοράς. Οι αμερικανικές τράπεζες είδαν τα έσοδά τους από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και μετοχών να αναπτύσσονται 5% ταχύτερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Η Goldman Sachs, για παράδειγμα, μείωσε τα βασικά της κεφάλαια και αύξησε τα περιουσιακά της στοιχεία κατά 8%, στα 1,95 τρισεκατομμύρια δολάρια.



Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αμερικανικοί κολοσσοί κατάφεραν να διανείμουν σχεδόν το σύνολο των κερδών τους στους μετόχους τους, ενώ ταυτόχρονα επέκτειναν τις χορηγήσεις δανείων και τις δραστηριότητές τους στις κεφαλαιαγορές, κερδίζοντας πολύτιμο έδαφος έναντι μιας καθηλωμένης Ευρώπης, σύμφωνα με τους Financial Times.