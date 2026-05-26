Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη τετραετία, η METRO ΑΕΒΕ συνεχίζει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους άνω των 280 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του δικτύου, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 1,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2024 ενώ για το 2026, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,775 δισ. ευρώ.

Κεντρική προτεραιότητα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, Αριστοτέλης Παντελιάδης παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, τόσο μέσα από νέα καταστήματα My market όσο και, κυρίως, μέσα από τη δυναμική επέκταση των My market Local. Παράλληλα, τα METRO Cash & Carry εστιάζουν στην ενίσχυση της διείσδυσης στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της εταιρείας έχει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Νέες εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις αξιοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την καλύτερη υποστήριξη εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών. Παράλληλα, η METRO συνεχίζει τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι επιδόσεις του 2025

Η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 26,5 εκατ. ευρώ, από 23,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο 14,7%.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 73,9 εκατ. το 2024, σημειώνοντας μείωση 5,1%. Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,56% των καθαρών πωλήσεων. Οι επενδύσεις για το 2025 ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στην ανάπτυξη του δικτύου.

Η εταιρεία υπογραμμίζει και το κοινωνικό-οικονομικό της αποτύπωμα. Η METRO ΑΕΒΕ απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζομένους, με τις αμοιβές και παροχές για το 2025 να ανέρχονται σε 242,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συμβολή της στην εθνική οικονομία μέσω εργοδοτικών εισφορών, φόρων και τελών έφτασε τα 113 εκατ. ευρώ.

Μήνυμα για τις τιμές και τον πληθωρισμό

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη και το επενδυτικό πλάνο της METRO ΑΕΒΕ, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, αναφέρθηκε και στην πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις πιέσεις που μπορεί να δεχθεί η αγορά τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του ομίλου, ο κ. Παντελιάδης εκτίμησε ότι, εφόσον η κρίση στον Περσικό Κόλπο παραταθεί, είναι πιθανό να υπάρξει νέα πίεση στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθωρισμού.

«Εκτιμώ ότι, εάν ο πόλεμος διαρκέσει, θα δούμε μια πληθωριστική πίεση αλλά όχι έκρηξη πληθωρισμού. Το πιθανότερο είναι ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα μπορούσε να παραμείνει κοντά στο 3% για μερικούς μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρεί πως οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μια «τρομερή και καταστροφική» κατάσταση σε επίπεδο πληθωρισμού.

Ο ίδιος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες των ανατιμήσεων, όταν αυτές προέρχονται από παράγοντες εκτός της ελληνικής αγοράς.

Όπως σημείωσε, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, το κόστος ενέργειας και οι μεταφορές αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους που διαμορφώνονται διεθνώς και δεν μπορούν να περιοριστούν αποτελεσματικά μέσω εγχώριων διοικητικών παρεμβάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παντελιάδης άφησε αιχμές και για τη σχέση του οργανωμένου λιανεμπορίου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Έχουμε διακόψει τις επαφές με τον υπουργό. Έχει καιρό να μας δεχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πορεία των My market και My market Local

Στα My market, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην οργανική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του δικτύου και στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Το 2025 άνοιξαν 3 νέα καταστήματα My market, ενώ πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις σε 8 καταστήματα. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 5 νέα καταστήματα και 4 ανακαινίσεις.

Τα My market Local αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου, με παρουσία σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμεί 74 καταστήματα, ενώ έως το τέλος της χρονιάς στόχος είναι να πλησιάσει τα 100.

Η αλυσίδα έχει ήδη παρουσία σε νησιωτικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης.

METRO Cash & Carry και Κύπρος

Τα METRO Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική τους θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, συνεχίζοντας να επενδύουν στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών. Το 2025 το δίκτυο ενισχύθηκε με ένα νέο κατάστημα, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο κατάστημά της στη Χίο, με στόχο τη λειτουργία του το 2027.

Ισχυρή ήταν και η ανάπτυξη του eshop.metrocashandcarry.gr. Το 2025 κατέγραψε αύξηση πελατών 42%, με ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στους πελάτες Ho.Re.Ca., όπου η αύξηση έφτασε το 54%. Η συμμετοχή του ηλεκτρονικού καταστήματος στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας ανήλθε σε 12,6%, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 49% και οι παραγγελίες κατά 55,7%.

Στην Κύπρο, η επένδυση της METRO μέσω της MCC BEST VALUE συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Στα 6 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, ενώ το νέο κατάστημα στη Λευκωσία άνοιξε τον Μάρτιο. Από το 2020, η METRO έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. στην κυπριακή αγορά.