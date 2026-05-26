Συναγερμός σήμανε ανοικτά του Ομάν, όταν δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, κοντά στην ίσαλο γραμμή, περίπου 60 ναυτικά μίλια από τη Μουσκάτ. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations, το πλοίο και το πλήρωμά του παραμένουν ασφαλή.

Η έκρηξη περιγράφεται ως εξωτερική και φέρεται να σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου, προς το πρυμναίο τμήμα. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι μετά το περιστατικό διέρρευσε στη θάλασσα ποσότητα ναυτιλιακού καυσίμου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η έκταση της ρύπανσης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί το όνομα του δεξαμενόπλοιου, η σημαία του, ο πλοιοκτήτης ή τα αίτια της έκρηξης. Οι διαθέσιμες πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες και προέρχονται κυρίως από την ενημέρωση της UKMTO, η οποία παρακολουθεί το περιστατικό και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια θαλάσσια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές. Ο Κόλπος του Ομάν και οι θαλάσσιες οδοί προς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία, γεγονός που καθιστά κάθε συμβάν στην περιοχή αντικείμενο αυξημένης παρακολούθησης.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποδώσει την έκρηξη σε συγκεκριμένη αιτία, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή φωτιά στο πλοίο. Ωστόσο, η διαρροή καυσίμου στη θάλασσα δημιουργεί ανησυχία για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλογα με την ποσότητα που διέρρευσε και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η UKMTO συστήνει στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να παραμένουν σε επιφυλακή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση του συμβάντος.