Σιγουριά για Πίτερς

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν όλοι στον Ολυμπιακό για το 4ο ευρωπαϊκό, παράλληλα όμως δουλεύουν και για την επόμενη σεζόν. Αυτό το δείχνει με τον πιο εμφατικό τρόπο η προφορική συμφωνία με τον Μοντέρο και τον ΜακΙντάιρ ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα των αποχωρήσεων και ειδικά του Πίτερς. Ο Αμερικανός ήταν ο πραγματικός MVP του Final Four και εδώ και λίγους μήνες φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Υπογραφές πάντως δεν έχουν μπει και αυτό σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι μπορούν ακόμη να τον κρατήσουν, να τον πείσουν να ανανεώσει. Στην Ιταλία πάντως είναι σίγουροι πως θα υπογράψει σε αυτούς.

Το βλέμμα στη La Liga

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για τη μεταγραφική περίοδο μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Πρόεδρος και προπονητής συμφώνησαν στο τι πρέπει να γίνει και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες, οι οποίες έχουν κοινό παρονομαστή: Αφορούν σε παίκτες που αγωνίζονται στη La Liga. Στα γραφεία της ΠΑΕ καθημερινά μάνατζερ προτείνουν τους παίκτες τους που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα και είναι δεδομένο πως θα γίνει μεταγραφή από εκεί. Και ενδεχομένως να είναι μεταγραφές, όχι μεταγραφή.

Φεύγει ένας φορ

Σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, μοιάζει σίγουρο ότι θα φύγει σέντερ φορ και οι υποψήφιοι είναι δύο, ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. Ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ αφού η Λιόν δεν θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς, ο Ελ Κααμπί φυσικά θα παραμείνει και από εκεί και πέρα, με την επιστροφή του Ουκρανού, περισσεύει ένας. Για τον Ταρέμι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα, για τον Κλέιτον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αλλού, υπάρχει όμως απογοήτευση για όσα… δεν έδειξε από όταν αποκτήθηκε, τον Ιανουάριο. Ένας από τους δύο, με τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα, θα φύγει και στον Πειραιά θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι αυτός.

Μόνο με μεγάλη πρόταση και αν το ζητήσει ο ίδιος

Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται ο Μουκουντί, αν και στην ΑΕΚ δεν έχουν δεχθεί κάποια κρούση. Ο υψηλόσωμος αμυντικός είναι βασικός και στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θέλουν να τον χάσουν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα τον… κλειδαμπαρώσουν κιόλας. Αρκεί, βέβαια, να γίνει κάποια μεγάλη πρόταση, με δεδομένο ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, και να το ζητήσει και ο ίδιος. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει ούτε καν εκδήλωση ενδιαφέροντος, οπότε για τους κιτρινόμαυρους δεν υπάρχει και θέμα. Και σε ό,τι αφορά ειδικά τη Μίλαν είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ισχύουν όσα κυκλοφόρησαν καθώς τη Δευτέρα (25/5) απολύθηκε ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής και ο CEO του κλαμπ.

Τι λέει το Big-4 για Λανουά

Πλησιάζει η μέρα που θα αποφασιστεί το μέλλον του Λανουά και με ενδιαφέρον αναμένονται οι εισηγήσεις των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Ο Γάλλος θέλει να παραμείνει επικεφαλής της ΚΕΔ, η ΕΠΟ το ίδιο, μένει να φανεί τι θέλουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι θα πάρουν θέση για το θέμα. Προς το παρόν, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα από τη μία στιγμή στην άλλη, ο Ολυμπιακός δεν θέλει παραμονή του Λανουά, ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ της παραμονής και… μυστήριο αποτελεί το τι θα κάνουν οι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι κιτρινόμαυροι είχαν έντονα παράπονα κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι ασπρόμαυροι διαμαρτυρήθηκαν στα πλέι οφ, ξεκάθαρη θέση όμως δεν έχουν πάρει ακόμη.