Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία… Την ιστορία αυτή -του ενός αιώνα και των τεσσάρων ετών- ξεδιπλώνει ο Παύλος Τσίμας στην κάμερα του Prime Time. Μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της, ζωντανεύει την πορεία στον χρόνο του παλαιότερου και ενδοξότερου ποδοσφαιρικού γηπέδου της χώρας.

Στο πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21:00, στο «σπίτι» του Τριφυλλιού, παρακολουθούμε πώς η «Περιβόλα», στα όρια των Αμπελοκήπων, απέναντι από τις Φυλακές Αβέρωφ, επελέγη για έδρα της ομάδας και πώς ο ιστορικός ηγέτης της, Γιώργος Καλαφάτης, έθεσε τις στέρεες βάσεις για την καθιέρωση του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου. Ακολουθούμε τον θρύλο του Άγγελου Μεσσάρη, αλλά και των διαδόχων του -εκείνων που θριάμβευσαν με το Τριφύλλι στην καρδιά.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης θυμάται τις πρώτες του ώρες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, ξαναζεί τα σπουδαιότερα γκολ μίας γεμάτης καριέρας και μιλάει με συγκίνηση για το ποδοσφαιρικό του ταίρι, τον αξεπέραστο Μίμη Δομάζο. Ο Αριστείδης Καμάρας ανακαλεί στη μνήμη του τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στη Λεωφόρο, όπως ένα επεισοδιακό ντέρμπι «αιωνίων» με απρόβλεπτη κατάληξη. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου -επίσης βασικό μέλος της χρυσής γενιάς του Γουέμπλεϊ- μιλάει για το πάθος των φιλάθλων και την πύρινη ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν σε κάθε ματς. Ο Τότης Φυλακούρης λέει πώς το γήπεδο αυτό έγινε σπίτι του από την πρώτη στιγμή και εύχεται η νέα εποχή του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό να συνοδευτεί με ανάλογες στιγμές μεγαλείου.

Ο Σπύρος Λιβαθινός, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Γιώργος Καραγκούνης και ο Γιάννης Γκούμας ξεδιπλώνουν ο καθένας το δικό του άλμπουμ αναμνήσεων από τη θητεία τους στο Τριφύλλι και στη θρυλική Λεωφόρο, ενώ ο Γιώργος Κούδας, ο Τάκης Λεμονής και ο Βασίλης Τσιάρτας περιγράφουν μία έδρα που ενέπνεε σεβασμό στους αντιπάλους και καταθέτουν τις εμπειρίες τους ως μέλη της Εθνικής Ομάδας που έγραψαν χρυσές σελίδες ποδοσφαιρικής ιστορίας στο χορτάρι της.

Το «Απόστολος Νικολαΐδης», όμως, πέρα από φυσική έδρα του Παναθηναϊκού υπήρξε επί δεκαετίες πεδίο κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων που σημάδεψαν τη νεότερη Ελλάδα. Από τη φιλοξενία των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και την περίθαλψη ορφανών και τραυματιών πολέμου μέχρι την κατοχική επίταξη και από την ύψωση της γαλανόλευκης -τέσσερις ημέρες πριν την αποχώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων από την πρωτεύουσα- μέχρι τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις του ΕΑΜ κατά τα Δεκεμβριανά, η Λεωφόρος ήταν παρούσα σε κάθε ραντεβού της χώρας με την Ιστορία.

Το εκρηκτικό live των Rolling Stones τις παραμονές της επιβολής της χούντας των συνταγματαρχών, η πρώτη μεγάλη συναυλία για την Κύπρο μεταπολιτευτικά, οι εντυπωσιακοί αγώνες κατς και μοτοκρός που μαγνήτιζαν το ενδιαφέρον των Αθηναίων αλλά και ο επιβλητικός «Τάφος του Ινδού» που στέγασε τα τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, μέχρι και ξιφασκίας του Παναθηναϊκού, αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια στον μύθο του παλαιότερου αμιγώς ποδοσφαιρικού γηπέδου της χώρας.

Για τη δική τους Λεωφόρο μιλούν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Λιάνα Κανέλλη, ο Τάκης Κορωναίος, η Πόπη Δομάζου, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο Νίκος Κατσαρός, ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου, ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ, ο Ρούλης Αγραπιδάκης και ο Νίκος Βατόπουλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ξεναγεί τον Παύλο Τσίμα στο εργοτάξιο του Βοτανικού και μιλάει για το mega project που φέρνει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή.

