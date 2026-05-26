Ο Μπρανκού Μπαντιό συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά ο Παναθηναϊκός ενόψει της ενίσχυσης του ρόστερ του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους «πράσινους» να παρακολουθούν στενά την πορεία και τις εξελίξεις γύρω από τον παίκτη της Βαλένθια.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής EuroLeague, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα παραγωγική και σταθερή σεζόν με την ισπανική ομάδα. Παράλληλα, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Στα πέντε παιχνίδια της προημιτελικής σειράς κατέγραψε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε σχεδόν 29 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που έδωσε στη Βαλένθια την πρόκριση στο Final Four πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, πέντε ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από το «τριφύλλι», το οποίο φέρεται να έχει εντάξει το όνομά του ψηλά στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν και από το ιταλικό Sportando, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, με τον Παναθηναϊκό να διερευνά τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς ο Μπαντιό ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τη Βαλένθια. Ωστόσο, στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί για να ανοίξει ο δρόμος της μεταγραφής.

Σε συνολικό επίπεδο, ο διεθνής γκαρντ μέτρησε φέτος 40 συμμετοχές στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε κάτι περισσότερο από 20 λεπτά παρουσίας ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του και καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.