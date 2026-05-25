Η στήριξη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τη νεοπλασματική ασθένεια αποτελεί την τελευταία επιθυμία που εξέφρασε η οικογένεια για τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Έχοντας βιώσει επί σειρά ετών τις δυσκολίες της συγκεκριμένης ασθένειας, η απόφαση του συζύγου της και της κόρης τους, Βικτώριας, έρχεται να δώσει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην εξόδιο ακολουθία, μετατρέποντας την απώλεια σε πράξη αλληλεγγύης.

Μέσα από μια λακωνική αλλά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, κοινοποίησε το ακριβές πρόγραμμα για το τελευταίο αντίο, ζητώντας παράλληλα την έμπρακτη ενίσχυση ενός σημαντικού κοινοφελούς σκοπού.

Το ακριβές μήνυμα που δημοσίευσε η Βικτώρια Δέλλα αναφέρει τα εξής: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

«Η Φλόγα», είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1982 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Η προσπάθεια ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα γονιών, γιατρών και νοσηλευτών του ογκολογικού τμήματος και πλέον προσφέρει καθημερινή υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.