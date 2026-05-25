Το σχόλιο που άφησε η Ελένη Μενεγάκη κάτω από την ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η παρουσιάστρια αντέδρασε άμεσα στο άκουσμα της είδησης, δηλώνοντας αδυναμία να συνειδητοποιήσει την τελική έκβαση που είχε η κατάσταση της υγείας της πρώην γυμνάστριας.

Στο γραπτό της μήνυμα, η Ελένη Μενεγάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…».

Πολλοί επώνυμοι σχολίασαν κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση.

Μεταξύ άλλων η Ναταλία Γερμανού έγραψε: «Ευλογημένοι οι άνθρωποι που βρίσκουν τους αγγέλους τους ❤️ Είσαι σπάνιος όπως ήταν και θα είναι κι εκείνη.»

Η Πέγκυ Ζήνα: «Κι εσύ ο άγγελος της ήσουν Τραιανέ μου κουράγιο και δύναμη απ την αληθινή αγάπη σας που λίγοι την έχουν ζήσει στη ζωή τους. Ήσουν ΒΡΑΧΟΣ δίπλα της πάντα 🙏»

Ενώ η Φαίη Σκορδά, έγραψε: «Δύναμη 🙏»