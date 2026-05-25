Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η Βολιβία, καθώς η χώρα των Άνδεων δονείται από ένα κύμα μαζικών και οργισμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Μπροστά στην πλήρη κατάρρευση και την αυξανόμενη πολιτική κρίση που απειλεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό, ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια απρόσμενη κίνηση εντυπωσιασμού, ανακοινώνοντας τη μείωση του δικού του μισθού, αλλά και των μελών του υπουργικού του συμβουλίου, κατά 50%.



Η κυβέρνηση, που μετρά μόλις έξι μήνες στην εξουσία, βρίσκεται πλέον σε απόλυτο αδιέξοδο. Έχει απέναντί της ένα ενιαίο και οργισμένο μέτωπο από αγρότες, εργάτες, δασκάλους και οδηγούς μεταφορών. Η κοινωνική έκρηξη πυροδοτείται από τη χειρότερη οικονομική κρίση που βιώνει η Βολιβία από τη δεκαετία του 1980, με τον εφιάλτη του πληθωρισμού να καλπάζει στο 14%.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σούκρε, συνταγματική πρωτεύουσα της χώρας, ο Πας δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών καταδεικνύουν τη «δέσμευση» της κυβέρνησης στη χώρα.



Από τις αρχές Μαΐου, έχουν κλιμακωθεί οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον κεντροδεξιό πρόεδρο να παραιτηθεί. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές του μήνα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.



Η Βολιβία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.