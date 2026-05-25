Νέο παραλήρημα από φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ, με αιχμή τον βαλλιστικό πύραυλο Tayfun, καταγράφεται στην Τουρκία, καθώς τη Yeni Akit δημοσιεύει άρθρο με ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας και με τίτλο «Ο εφιάλτης του Έλληνα με τον Tayfun».

Το άρθρο, που υπογράφει ο Μουσταφά Τζεϊλάν, παρουσιάζει την ένταξη του Tayfun Blok 2 στο τουρκικό οπλοστάσιο ως εξέλιξη που, κατά την τουρκική ανάγνωση, προκαλεί «πανικό» στην Αθήνα. Το κείμενο αναπαράγει πλήρως το γνωστό αφήγημα της Άγκυρας περί «στρατιωτικοποίησης των νησιών» και καταλήγει σε προκλητική προειδοποίηση προς την Ελλάδα ότι ο «εφιάλτης» του Tayfun μπορεί «μια νύχτα ξαφνικά» να γίνει πραγματικότητα.

«Ο εφιάλτης του Έλληνα» γράφει η Yeni Akit

Το φιλοκυβερνητικό τουρκικό μέσο επιτίθεται στην Ελλάδα με πολεμική γλώσσα, χαρακτηρίζοντάς την «κακομαθημένο παιδί της Δύσης στο Αιγαίο» και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα βρίσκεται σε πανικό λόγω της ενίσχυσης της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας.

Το άρθρο ισχυρίζεται ότι ο ελληνικός Τύπος παρακολουθεί «τρέμοντας» κάθε εξέλιξη στην Τουρκία και παρουσιάζει τον Tayfun ως όπλο που μπορεί να πλήξει την Αθήνα. Ειδική αναφορά γίνεται σε ελληνικά δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τη Yeni Akit, υπογραμμίζουν ότι ο πύραυλος έχει εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων και μπορεί, αν εκτοξευθεί από τουρκικό έδαφος, να καλύψει όλη την Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Η ρητορική του άρθρου δεν περιορίζεται σε μια τεχνική παρουσίαση του οπλικού συστήματος. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί τον Tayfun ως εργαλείο ψυχολογικής πίεσης προς την Ελλάδα, με την κλασική τουρκική φόρμουλα της απειλής «μια νύχτα ξαφνικά».

Οι απειλές για τα ελληνικά νησιά

Το πιο προκλητικό σημείο του άρθρου αφορά τα νησιά του Αιγαίου. H Yeni Akit επαναλαμβάνει την τουρκική θέση ότι η Ελλάδα «εξοπλίζει» τα νησιά με αμερικανικά και γαλλικά όπλα και ότι, με αυτόν τον τρόπο, στρέφει «κάννες» προς την Τουρκία.

Το κείμενο υποστηρίζει ότι, αν η Αθήνα συνεχίσει αυτή την πολιτική, η Τουρκία «ξέρει τι πρέπει να κάνει» και ξέρει πώς να «γνωρίσει» στους αντιπάλους της τον Tayfun. Η διατύπωση αυτή, σε συνδυασμό με την τελική αναφορά ότι ο «εφιάλτης» των Ελλήνων μπορεί «μια νύχτα ξαφνικά» να γίνει πραγματικότητα, συνιστά απροκάλυπτη πολεμική ρητορική.