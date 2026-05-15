Σε ιδιαίτερα προκλητική ερμηνεία του υπό διαμόρφωση νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προχώρησε ο Τούρκος πολιτικός αναλυτής Μέτε Σοχτάογλου, υποστηρίζοντας ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να δώσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη δυνατότητα να εμφανίζει νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου ως περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο.

Ο Σοχτάογλου συνέδεσε ευθέως το νομοσχέδιο με την τουρκική επιχειρηματολογία περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, αλλά και με την πάγια αμφισβήτηση της Άγκυρας για το καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο.

Η δήλωση Σοχτάογλου για τα νησιά του Αιγαίου

Ο Τούρκος αναλυτής υποστήριξε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη που αφορά νησιά τα οποία, κατά την τουρκική θέση, παραχωρήθηκαν με όρο αποστρατιωτικοποίησης.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα μπορούσε στο εξής να εκδώσει απόφαση μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, χαρακτηρίζοντας ως απειλή τα στρατιωτικοποιημένα νησιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που «φταίει», επειδή, κατά την τουρκική ανάγνωση, στρατιωτικοποίησε νησιά που είχαν παραχωρηθεί υπό συγκεκριμένους όρους.

Η πιο αιχμηρή αναφορά του Σοχτάογλου αφορά τη δυνατότητα που, όπως υποστηρίζει, θα αποκτήσει ο Ερντογάν να λέει πως συγκεκριμένες βραχονησίδες, νησίδες και περιοχές στο Αιγαίο βρίσκονται «υπό τον δικό μου έλεγχο».

«Νομικά χαρτιά» για Ναυτικό και Ακτοφυλακή

Ο Σοχτάογλου δεν περιορίστηκε στο ζήτημα της κυριαρχίας ή του καθεστώτος των νησίδων. Συνέδεσε το νομοσχέδιο και με το πεδίο δράσης του τουρκικού Ναυτικού και της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Κατά τον ίδιο, μέσω εσωτερικού δικαίου θα καθορίζεται το πεδίο στο οποίο θα μπορούν να κινούνται οι τουρκικές δυνάμεις. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση που «παρενοχληθούν» Τούρκοι αλιείς, το Ναυτικό και η Ακτοφυλακή θα διαθέτουν πλέον τα απαιτούμενα «νομικά χαρτιά» για να παρεμβαίνουν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο της ρητορικής στο επίπεδο πιθανής επιχειρησιακής αξιοποίησης ενός εσωτερικού τουρκικού νόμου στο Αιγαίο.

Η αναφορά σε περιοχές χωρίς κηρυγμένη ΑΟΖ

Σε άλλη αναφορά του, ο Σοχτάογλου φέρεται να μίλησε και για περιοχές όπου η Τουρκία δεν έχει κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Όπως μεταδόθηκε, υποστήριξε ότι ακόμη και εκεί η Άγκυρα θα μπορεί να λέει πως «αυτές οι περιοχές είναι υπό τον δικό μου έλεγχο».

Η αναφορά αυτή έχει σημασία, επειδή δείχνει πώς τουρκικοί αναλυτικοί κύκλοι αντιλαμβάνονται τον νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας»: όχι απλώς ως ρύθμιση για την ΑΟΖ ή την υφαλοκρηπίδα, αλλά ως πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή τουρκικής δικαιοδοσίας ακόμη και σε αμφισβητούμενες περιοχές.

Παρόμοια γραμμή από τον Οζάι Σεντίρ της Milliyet

Παρόμοιο περιεχόμενο καταγράφεται και σε τοποθετήσεις του Οζάι Σεντίρ, διευθυντή της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, ο οποίος έχει συνδέσει τη συζήτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» με τις ελληνικές θέσεις για τα 12 ναυτικά μίλια, τον χάρτη της Σεβίλλης και το Καστελόριζο.

Σύμφωνα με σχετική αναφορά, ο Σεντίρ υποστήριξε ότι το νέο βήμα δημιουργεί τη νομική βάση της Τουρκίας για τα δικαιώματά της και πρόσθεσε ότι δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, ακόμη και για πολιτιστικούς λόγους.

Η θέση αυτή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την ανάλυση Σοχτάογλου: το νομοσχέδιο δεν παρουσιάζεται απλώς ως διοικητική ρύθμιση, αλλά ως εργαλείο που θα επιτρέπει στην Άγκυρα να διεκδικεί ρόλο ελέγχου σε δραστηριότητες στο Αιγαίο.

Τι γράφουν τουρκικά μέσα για το ίδιο πλαίσιο

Τουρκικά δημοσιεύματα ενισχύουν την εικόνα ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ενιαίο πλαίσιο τις τουρκικές θαλάσσιες αξιώσεις. Η Yeni Şafak έγραψε ότι το AKP ετοιμάζει πρόταση νόμου για την κατοχύρωση των τουρκικών δικαιωμάτων σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο, ενώ ανέφερε ότι στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η νομική αντιμετώπιση των λεγόμενων «γκρίζων περιοχών» στο Αιγαίο.

Ανάλογη αναφορά έκανε και το Haber7, σημειώνοντας ότι το προσχέδιο εξετάζει το καθεστώς νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο που προκαλούν κατά καιρούς ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι απόψεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ναυτικού έχουν ενταχθεί στη διαδικασία προετοιμασίας.

Για την Αθήνα, τέτοιες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς τηλεοπτική ρητορική. Δείχνουν πώς τμήμα του τουρκικού δημόσιου διαλόγου αντιλαμβάνεται τη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας»: ως εργαλείο για να αποκτήσει η Άγκυρα μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων σε περιοχές όπου αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.