Σε μια σειρά δηλώσεων με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ από το διήμερο ταξίδι του στο Πεκίνο, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσα στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης, μίλησε για την Ταϊβάν και τις σχέσεις με την Κίνα, ενώ σχολίασε και το θέμα των δασμών μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία για «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει πραγματικά τις δεσμεύσεις της. «Θα ήμουν εντάξει με αυτό, εφόσον η δέσμευση είναι πραγματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης στο Ιράν, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση «cleanup work». «Έχουμε ουσιαστικά εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού, επειδή είχαμε μια εκεχειρία περίπου ενός μήνα», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός κυρίως ύστερα από πιέσεις άλλων χωρών και ειδικά του Πακιστάν. «Δεν ήμουν πραγματικά υπέρ της, αλλά το κάναμε ως χάρη προς το Πακιστάν», είπε χαρακτηριστικά.

«Τους χτυπούσαμε σαν πινιάτες»

Ο Τραμπ απέρριψε επίσης δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμη σημαντικό αριθμό εκτοξευτών πυραύλων, χαρακτηρίζοντάς τα «fake news».

«Τους χτυπούσαμε σαν πινιάτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι εκτοξευτές πυραύλων έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν γρήγορα και όσους απομένουν σε περίπτωση νέας επέμβασης.

Καμία δέσμευση για την Ταϊβάν μετά τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την Ταϊβάν. «Για την Ταϊβάν αισθάνεται πολύ έντονα ο Σι. Δεν έδωσα καμία δέσμευση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Κινέζος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πιθανή σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας λόγω Ταϊβάν, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται 9.500 μίλια μακριά», δήλωσε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν, χωρίς όμως να υπάρξει τελική απόφαση. «Θα πάρω μια απόφαση», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς την Ταϊπέι.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι εξετάζει την πιθανότητα άρσης κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. «Θα πάρω μια απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Το συζητήσαμε», είπε στους δημοσιογράφους.

Σε ερώτηση για το αν ο Σι δεσμεύθηκε να πιέσει το Ιράν ώστε να διατηρηθούν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ζητώ χάρες, γιατί όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδώσεις χάρες».

Ωστόσο, σημείωσε ότι θεωρεί δεδομένο πως η Κίνα επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά, καθώς εξαρτάται ενεργειακά από το πετρέλαιο του Κόλπου. «Οι ΗΠΑ δεν παίρνουν τίποτα από εκεί. Δεν το χρειαζόμαστε», κατέληξε.