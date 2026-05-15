Παρότι διαφωνούν σε θέματα όπως το εμπόριο και η Ταϊβάν, οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν στο Πεκίνο, επιδεικνύοντας φιλική διάθεση. Αντάλλαξαν χειραψία. Έκαναν μια μακρά βόλτα. Ο ένας άγγιξε τον ώμο του άλλου, και μετά το ξαναέκανε. Αργότερα αντάλλαξαν χειραψία για άλλη μια φορά.

Για δύο ηγέτες που διαφωνούν σε πολλά μέτωπα – μεταξύ άλλων, για την Ταϊβάν, το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες – η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, υποδήλωνε ότι επιθυμούσαν να αφήσουν εν μέρει στην άκρη την αντιπαλότητα.

Η γλώσσα του σώματος ερχόταν σε έντονη αντίθεση με την σκληρή κριτική του Τραμπ προς την Κίνα στο εσωτερικό της χώρας του, καθώς και με πολλές από τις συναντήσεις του με μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ. Η σκηνή ήταν κάθε άλλο παρά τεταμένη ή εχθρική, όπως ήταν όταν ο Τραμπ φιλοξένησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Οβάλ Γραφείο. Είχε εξαφανιστεί η απότομη απόσταση που ο Τραμπ διατηρούσε από την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας ή τους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Ούτε περιλάμβανε μία από τις αινιγματικές χειραψίες του Τραμπ, όπως η σφιχτή λαβή στον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας για 19 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η γλώσσα του σώματος υποδείκνυε ότι ο Τραμπ και ο Σι υιοθετούσαν μια συμβιβαστική στάση, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αντανακλώντας τις περίπλοκες σχέσεις των χωρών τους, σημειώνουν οι New York Times. Από τις επιθετικές εμπορικές κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Κίνας πέρυσι και τα αντίμετρα του Πεκίνου, οι δύο χώρες έχουν υιοθετήσει μια προσωρινή εκεχειρία.

«Αν εξετάσουμε τις δηλώσεις που έγιναν πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δίνει την εντύπωση ότι επιζητά κάπως τον Σι Τζινπίνγκ, ότι επιθυμεί πραγματικά να γίνει φίλος μαζί του», δήλωσε η Μελάνι Χαρτ, ανώτερη διευθύντρια του Global China Hub του Atlantic Council. «Τα λόγια του έδειχναν ότι ελπίζει ο Σι να τον συμπαθήσει ως άνθρωπο και ότι θα αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει σε ειδική μεταχείριση και συμφωνίες. Και το ίδιο πράγμα παρατηρείται και στη γλώσσα του σώματός τους».

Προς μια μακρύτερη εκεχειρία

Από τη στιγμή που ο Τραμπ συνάντησε τον Σι την Πέμπτη, η αλληλεπίδραση ήταν πιο θερμή και πιο χαλαρή από ό,τι σε προηγούμενες συναντήσεις. Χαμογέλασαν, συνομίλησαν και παρέμειναν κοντά φυσικά, περπατώντας μαζί πάνω σε ένα μακρύ κόκκινο χαλί γύρω από τον Ναό του Ουρανού, το συγκρότημα της δυναστείας των Μινγκ που βρίσκεται κοντά στην Απαγορευμένη Πόλη.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σι φάνηκε να μην αφήνει τον Τραμπ να κάνει την κίνηση “power pull”, με την οποία ο Τραμπ τραβά το χέρι του ξένου ηγέτη πιο κοντά στον εαυτό του», είπε ο Λάιλ Μόρις, ανώτερος ερευνητής στο Asia Society Policy Institute.

Πρόσθεσε ότι «ο Τραμπ έδωσε μερικά θερμά “χτυπηματάκια” στο χέρι του Σι με το αριστερό του χέρι, ένα σήμα ότι ο Τραμπ έδειξε επιπλέον φιλικότητα».

Κάθε ηγέτης αντάλλαξε επίσης χειραψίες με άλλους αξιωματούχους. Από την αμερικανική πλευρά παρευρέθηκε μια ομάδα στελεχών επιχειρήσεων, τους οποίους ο Τραμπ δήλωσε ότι έφερε μαζί του για να δείξει «σεβασμό» προς την Κίνα, ενώ επιδιώκει πρόσβαση στην αγορά. Ο Σι δεν είχε μαζί του αντίστοιχη ομάδα.

Αντίθετο στιλ

Καθώς ο Τραμπ και ο Σι προχωρούσαν, συνοδευόμενοι από στρατιωτική μπάντα, μια ομάδα παιδιών περίμενε κρατώντας λουλούδια και σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας. Μόλις οι ηγέτες πλησίασαν αρκετά, τα παιδιά άρχισαν να πηδούν πάνω-κάτω, να κουνάνε τα λουλούδια και τις σημαίες και να φωνάζουν ενθουσιασμένα.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και χειροκρότησε τα παιδιά, ενώ ο Σι τους χαιρέτησε με μερικές σύντομες κινήσεις του χεριού.

Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντανακλούσε το αντίθετο στιλ του κάθε ηγέτη. Ενώ ο Τραμπ κοίταζε γύρω του, χαμογελώντας και χειρονομώντας προς το περιβάλλον του, ο Σι παρέμεινε πιο στωικός, κοιτάζοντας μερικές φορές κατευθείαν τις κάμερες που αιωρούνταν κοντά.

«Το πιο ανεπίσημο, θεαματικό στιλ του Τραμπ ήταν σε πλήρη επίδειξη, ενώ η γλώσσα του σώματος και οι παρατηρήσεις του Σι ήταν λίγο πιο προδιαγεγραμμένες και συγκρατημένες, κάτι που είναι το στιλ του Σι», είπε ο κ. Μόρις.

Φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής τους, ο Τραμπ σταμάτησε μπροστά από μια μεγαλοπρεπή σκάλα για να συνομιλήσει λίγο ακόμα, αγγίζοντας δύο φορές τον βραχίονα του Σι πριν ανέβουν.

Όταν συναντήθηκαν πέρυσι στη Νότια Κορέα, οι ηγέτες αντάλλαξαν μια τεταμένη χειραψία, με τον Τραμπ να μιλάει και τον Σι να παραμένει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός. Πριν από εκείνη τη συνάντηση, οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονταν σε βαθιά εμπορική αντιπαράθεση, και λίγα λεπτά πριν φτάσει στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα ξανάρχιζε τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σε αντίθεση με εκείνη την ψυχρή σκηνή, την Πέμπτη ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι «μεγάλο ηγέτη» και μίλησε με θερμά λόγια για το πώς οι ΗΠΑ και η Κίνα «βρήκαν λύση» όποτε αντιμετώπιζαν «δυσκολίες». Κατά τη διάρκεια μιας πρόποσης σε κρατικό δείπνο που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Τραμπ υποσχέθηκε «ένα φανταστικό κοινό μέλλον». «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας, και η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ», πρόσθεσε.

Οι παρατηρήσεις του Σι ήταν πολύ πιο συγκρατημένες, και ήταν αυτός που φάνηκε να θέτει όρια στη σχέση. «Οι ΗΠΑ πρέπει να χειριστούν το ζήτημα της Ταϊβάν με τη μέγιστη προσοχή», είπε, αναφέροντας τις επικίνδυνες αντιπαλότητες της αρχαίας ιστορίας για να προειδοποιήσει ενάντια στην κλιμάκωση σήμερα.

Και ο Σι περιέγραψε μια πιο απλή εικόνα της φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. «Τα κοινά συμφέροντα μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ υπερτερούν των διαφορών τους», είπε, προσθέτοντας: «Η σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ είναι ευλογία για τον κόσμο».

Η εκδοχή κάθε χώρας για το τι συζήτησαν πραγματικά οι αντιπροσωπείες διέφερε επίσης σημαντικά.

«Οι δύο ανακοινώσεις, όταν τις διαβάζει κανείς παράλληλα, περιγράφουν σχεδόν δύο διαφορετικές συναντήσεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ράιαν Χας, ερευνητής του Ινστιτούτου Μπρούκινγκς με ειδίκευση στην Κίνα. Ενώ οι Αμερικανοί έδωσαν έμφαση στις κινεζικές επενδύσεις, στις αγορές αμερικανικού πετρελαίου και στην καταπολέμηση της φεντανύλης, η ανακοίνωση του Πεκίνου αναφέρθηκε στην Ταϊβάν και στον τρόπο με τον οποίο αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη «στρατηγική σταθερότητα».

«Και οι δύο ηγέτες πιστεύουν ότι μπορούν να αποκομίσουν κάτι από τον άλλον αν το χειριστούν σωστά», είπε η Χαρτ. «Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά».