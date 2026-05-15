«Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι “Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελλες”», σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για το ζήτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις του περί “δολοφονία χαρακτήρα”.

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης «επέλεξε, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Πριν από λίγες εβδομάδες δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του. Επέλεξε να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μία ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη Δικαιοσύνη.

Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν προκύψει δύο θέματα. Ξεκίνησε το ζήτημα του πόθεν έσχες, εγώ δέχομαι ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος. Τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ανδρουλάκης το δήλωνε, είτε με τον ίδιο είτε με άλλο λογιστή. Δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, θέσαμε απλά κάποια θέματα ως προς το ότι έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες στην Ελλάδα. Έχει φέρει στην Ελλάδα τα μισά, μπορεί να τα φέρει και όλα. Δεν ξεχνάμε ότι ζήτησαν προανακριτική για τον κ. Λιβανό, επειδή ένας άλλος λογιστής, ο οποίος είχε αρρωστήσει πολύ σοβαρά, ξέχασε να κάνει μία δήλωση σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά τα οποία δικαιούνταν. Και πήγε τότε ο κ. Λιβανός να λύσει το θέμα με νόμιμο τρόπο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το θεώρησε έδαφος για προανακριτική.

Το δεύτερο θέμα είναι αυτό του δημοσιεύματος. Εγώ από Κατακουζηνό ξέρω μόνο τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό από το Κωνσταντίνου & Ελένης. Σε ένα επεισόδιο βλέπουμε το κόμμα “ΒΥΖΑΝ”, του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού. Εάν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, θα έχει την τύχη του κόμματος “ΒΥΖΑΝ”. Δεν γνωρίζω κάποιον “Κατακουζηνό” δημοσιογράφο, αλλά κάποιος μπορεί να έχει ανυπόγραφο άρθρο ή με ψευδώνυμο».

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Κανένα Αιγαίο δεν γκριζάρεται»

Σχετικά με το ζήτημα των ελληνοτουρκικών και τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Κανένα Αιγαίο δεν γκριζάρεται. Μία φράση μπορεί να απομονωθεί από την αντίθετη πλευρά και να χρησιμοποιηθεί. Καμία ενέργεια κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία, δεν συνιστά κάτι που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι “να είχαμε να λέγαμε”. Δεν το υποτιμώ και για αυτόν τον λόγο από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ότι κάτι τέτοιο δεν θα παράξει έννομο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα παράγουν ενέργειες όπως οι δικές μας, για παράδειγμα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει μέχρι το 2019; Όχι. Η ΑΟΖ με την Ιταλία, η ΑΟΖ με την Αίγυπτο, είχαν γίνει ως το 2019; Όχι. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, η CHEVRON, η Exxon Mobil είχαν έρθει; Όχι. Επειδή στα λόγια είναι όλοι υπερευαίσθητοι με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, τα F-16, τα Rafale, η Belharra, τα F-35, αυτή η εξέλιξη της χώρας στις διμερείς σχέσεις, αυτά είναι αποτελέσματα, είναι πολιτικές».