Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρά σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες μετά από παράλειψη λογαριασμών του εξωτερικού. Δείτε τι αναφέρει στην επιστολή του για το λάθος του λογιστή.

Σε άμεσες διορθωτικές κινήσεις αναφορικά με τη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες, Αθανάσιο Μπούρα, γνωστοποίησε ότι προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης των στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εξαιτίας ενός λάθους στη διαδικασία σύνταξης του φακέλου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το ζήτημα εντοπίστηκε αμέσως μετά την ανάρτηση των δηλώσεων των πολιτικών προσώπων. Στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει:

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

Το κενό στην αυτοματοποιημένη άντληση στοιχείων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη παράλειψη οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα συγκεντρώνει τα δεδομένα, καθώς για τις τράπεζες εκτός Ελλάδας η διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Περνώντας σε λεπτομέρειες για το πώς προέκυψε το σφάλμα, αναφέρει:

«Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου».

Άμεση αποκατάσταση της δήλωσης

Στόχος της παρέμβασης είναι η πλήρης εναρμόνιση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τον κ. Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως η περιουσιακή κατάσταση του παραμένει κρυστάλλινη και διαθέσιμη στον έλεγχο εδώ και χρόνια.

«Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων. Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει στην ενημέρωσή του προς την Επιτροπή Ελέγχου.