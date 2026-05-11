Με συνολικό δηλωθέν εισόδημα που διαμορφώνεται στα 58.042,01 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταγράφει ως κύρια πηγή εσόδων του, τη βουλευτική του ιδιότητα. Συγκεκριμένα, από τη βουλευτική αποζημίωση λαμβάνει 36.529,56 ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων του, ύψους 21.504,96 ευρώ, προέρχεται από την εκμετάλλευση ακινήτων. Συμπληρωματικά, ένα μικρό ποσό της τάξης των 7,49 ευρώ δηλώνεται από μερίσματα, τόκους και λοιπά δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται σε 58.399,04 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, και συγκεκριμένα τα 55.559,78 ευρώ, βρίσκονται κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση ενίσχυσης της ακίνητης περιουσίας του κατά τη διάρκεια του 2024. Ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε στην αγορά μονοκατοικίας επιφάνειας 40,16 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ακίνητο το οποίο έχει ανεγερθεί το 1992. Για την απόκτησή του καταβλήθηκε ποσό 120.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τη δήλωση, προήλθε από αποταμιεύσεις και εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Πέραν αυτής επένδυσης, η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εκτεταμένη και γεωγραφικά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, διατηρεί 13 ακίνητα στην Κρήτη, δύο στην Αττική, καθώς και ένα στο Βέλγιο, συνθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι κατέχει το 100% ατομικής επιχείρησης, ενώ παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ. Στη δήλωσή του περιλαμβάνεται τέλος η κατοχή ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1.598 κυβικών εκατοστών.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη