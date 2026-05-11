Συνολικό εισόδημα ύψους 76.080,77 ευρώ δηλώνει για το οικονομικό έτος 2024 (πόθεν έσχες 2025) ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με τη δήλωσή του να αποτυπώνει μια ιδιαίτερη πρακτική ως προς τη διαχείριση των βουλευτικών αποδοχών. Όπως επισημαίνεται ρητά, τα έσοδα που προκύπτουν από τη βουλευτική του ιδιότητα δεν παραμένουν στην προσωπική του περιουσία, αλλά αποδίδονται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Η συγκεκριμένη πρακτική διαφοροποιεί αν μη τι άλλο τη σύνθεση των προσωπικών οικονομικών του στοιχείων σε σχέση με άλλους πολιτικούς.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές του καταθέσεις, αυτές ανέρχονται συνολικά σε 23.662,54 ευρώ και κατανέμονται σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα. Ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή εμφανίζεται με μηδενικό υπόλοιπο, ενώ ένας δεύτερος λογαριασμός περιλαμβάνει 4.737 ευρώ που προέρχονται από εισοδήματα του έτους. Σε τρίτο λογαριασμό καταγράφονται 18.718,82 ευρώ, εκ των οποίων 8.240,76 ευρώ αφορούν έσοδα της τρέχουσας χρήσης και 10.478,06 ευρώ προέρχονται από προηγούμενα έτη. Τέλος, ένας τέταρτος λογαριασμός εμφανίζει υπόλοιπο 206,72 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του ΓΓ του ΚΚΕ παραμένει περιορισμένη και σταθερή. Περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, επιφανείας 60 και 45 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Πρόκειται για ισόγεια ακίνητα κατασκευής 1966, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής ήδη από το 1990. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δήλωση δεν περιλαμβάνονται οχήματα, επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συμμετοχές σε εταιρείες.

