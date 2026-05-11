Δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν Έσχες») των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Δείτε εδώ τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024)

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη).

Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή κτήση μετοχών, ενώ αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους/τις συζύγους.

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των παραπάνω δηλώσεων για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Τι εισόδημα δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισόδημα από ακίνητα 10.700 ευρώ, από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αναφέρεται το ποσό των 34.728,84 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα έλαβε 95,29 ευρώ (με τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά να ανέρχονται σε 56,75 ευρώ).

Παράλληλα δηλώνει την ισόβια ασφάλιση ζωής που κατέχει, καθώς επίσης και το γεγονός πως προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή του ομολόγου Hellenic-Bill που είχε αξία κτήσης 490.575 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο ποσό που έχει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από ΄κει και πέρα έχει άλλα 100.163 ευρώ στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και από κει και πέρα μικροποσά (1.912 ευρώ, 399 ευρώ, 292 ευρώ, 250 ευρώ, κ.λπ.) στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στα ακίνητα και στα αγροτεμάχια δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από την προηγούμενη δήλωσή του. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις. Όπως επίσης στην κατοχή του έχει, από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά Ι.Χ. (ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών). Παράλληλα εξακολουθεί να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Τέλος, έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 35.700 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Δείτε αναλυτικά τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη εδώ

Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και η μονοκατοικία στη Σέριφο του Νίκου Ανδρουλάκη

Με συνολικό δηλωθέν εισόδημα που διαμορφώνεται στα 58.042,01 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταγράφει ως κύρια πηγή εσόδων του, τη βουλευτική του ιδιότητα. Συγκεκριμένα, από τη βουλευτική αποζημίωση λαμβάνει 36.529,56 ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων του, ύψους 21.504,96 ευρώ, προέρχεται από την εκμετάλλευση ακινήτων. Συμπληρωματικά, ένα μικρό ποσό της τάξης των 7,49 ευρώ δηλώνεται από μερίσματα, τόκους και λοιπά δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται σε 58.399,04 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, και συγκεκριμένα τα 55.559,78 ευρώ, βρίσκονται κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση ενίσχυσης της ακίνητης περιουσίας του κατά τη διάρκεια του 2024. Ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε στην αγορά μονοκατοικίας επιφάνειας 40,16 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ακίνητο το οποίο έχει ανεγερθεί το 1992. Για την απόκτησή του καταβλήθηκε ποσό 120.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τη δήλωση, προήλθε από αποταμιεύσεις και εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Πέραν αυτής επένδυσης, η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εκτεταμένη και γεωγραφικά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, διατηρεί 13 ακίνητα στην Κρήτη, δύο στην Αττική, καθώς και ένα στο Βέλγιο, συνθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι κατέχει το 100% ατομικής επιχείρησης, ενώ παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ. Στη δήλωσή του περιλαμβάνεται τέλος η κατοχή ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1.598 κυβικών εκατοστών.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Νέα ακίνητα στον Διόνυσο μέσω γονικής παροχής δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας

Αλλαγές που σχετίζονται κυρίως με την ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας καταγράφονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Αλέξη Τσίπρα, με τις μεταβολές να προκύπτουν από γονικές παροχές και κληρονομικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με τη σχετική δήλωση απέκτησε δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Διόνυσου Αττικής, επιφανείας 119 και 211 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, χωρίς να απαιτηθεί άμεση καταβολή κεφαλαίου για την απόκτησή τους.

Παράλληλα, στη δήλωση αποτυπώνεται και η απόκτηση ποσοστού 25% σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων στο Αθαμάνιο Άρτας, το οποίο προήλθε από κληρονομιά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που σχετίζονται με οικογενειακές μεταβιβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, αυτά διαμορφώθηκαν για το 2024 στα 72.000 ευρώ, αντανακλώντας τις απολαβές και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού. Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές καταθέσεις εμφανίζονται διόλου ευκαταφρόνητες, αφού έχει στην Εθνική Τράπεζα έναν λογαριασμό με 160.356 ευρώ, έναν με 64.756 ευρώ, έναν με 45.157 ευρώ και έναν με 54.133 ευρώ. Στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται η κατοχή μοτοσυκλέτας 650 κυβικών εκατοστών, η οποία παραμένει στη δήλωση από προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας διατηρεί το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

Δείτε αναλυτικά τη δήλωση του κ. Τσίπρα εδώ

Κασσελάκης: Δηλώνει εισόδημα 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων από πώληση ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων

Σημαντική δραστηριότητα τόσο στο πεδίο των επενδύσεων όσο και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Στέφανο Κασσελάκη, με τα βασικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό, ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» προκύπτουν από δύο βασικές πηγές. Από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπου καταγράφονται έσοδα 8.372 ευρώ, και κυρίως από ακίνητα στην αλλοδαπή, τα οποία απέφεραν σε έναν χρόνο 122.430 δολάρια ΗΠΑ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2024, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις επενδυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, πούλησε ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικά παράγωγα, εισπράττοντας συνολικά 3.875.045 δολάρια. Ωστόσο, η αρχική αξία κτήσης των συγκεκριμένων επενδύσεων ανερχόταν σε 3.976.250 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει απώλειες σε σχέση με το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εταιρικές του κινήσεις. Ο ίδιος εμφανίζεται να προχωρά τόσο σε εκποίηση όσο και σε επαναγορά της εταιρείας OSIOS LLC, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που καταδεικνύει ενεργή αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών του συμμετοχών. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα μέσω της συμμετοχής του κατά 75% στην εταιρεία Pura Vita. Τέλος, στο σκέλος των υποχρεώσεων, η εικόνα δείχνει σημαντικό δανεισμό, καθώς οι συνολικές οφειλές υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Δείτε εδώ τη δήλωση του κ. Κασσελάκη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταθερή περιουσιακή εικόνα και ετήσια εισοδήματα άνω των 79.000 ευρώ

Χωρίς σημαντικές μεταβολές στην περιουσιακή της κατάσταση εμφανίζεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση οικονομικού 2024) η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα βασικά στοιχεία να αφορούν κυρίως τα εισοδήματα και τη διατήρηση σταθερού χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, τα συνολικά εισοδήματα για το εξεταζόμενο έτος ανέρχονται για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στα 79.465 ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, συγκεκριμένα 42.500 ευρώ, προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία της στον νομικό κλάδο και την ενεργή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος – όπως έχουμε διαπιστώσει π.χ. με τη δίκη των Τεμπών. Τα υπόλοιπα 32.000 ευρώ προέρχονται από τη βουλευτική της αποζημίωση.

Στο πεδίο της ρευστότητας, οι τραπεζικές καταθέσεις διαμορφώνονται περίπου στις 25.000 ευρώ, επίπεδο που παραμένει συγκρατημένο σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία της δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά περιουσιακά δεδομένα, η πολιτική αρχηγός διαθέτει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.600 κυβικών εκατοστών. Επιπλέον, συμμετέχει κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία που διατηρεί με τον πατέρα της, υπό τον τίτλο «Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου». Τέλος στη δήλωση καταγράφεται επίσης μικρής κλίμακας οφειλή από χρήση πιστωτικής κάρτας, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε 1.759,61 ευρώ.

Δείτε εδώ τη δήλωση πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Σωκράτης Φάμελλος: Σταθερή οικονομική κατάσταση με περιορισμένες μεταβολές στο πόθεν έσχες

Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται η δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση οικονομικού 2024) για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, αποτυπώνοντας μια συνολικά σταθερή οικονομική κατάσταση τόσο ως προς τα εισοδήματα όσο και ως προς τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία, που αφορά τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Τα καθαρά ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές διαμορφώνονται σε 43.804,68 ευρώ. Σε αυτά προστίθενται 1.971,33 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων, ενώ δηλώνονται επιπλέον 15.000 ευρώ που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δανεισμό ή άλλες πηγές. Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους και δικαιώματα είναι οριακά, καθώς ανέρχονται σε μόλις 2,14 ευρώ.

Στο τραπεζικό σκέλος, δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές. Το μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων εντοπίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Παράλληλα, σε λογαριασμούς της Εθνική Τράπεζα και της Attica Bank εμφανίζονται μικρότερα υπόλοιπα, που κυμαίνονται από ελάχιστα ποσά έως περίπου 1.200 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει γεωγραφική διασπορά και ποικιλία. Μεταξύ των βασικών στοιχείων περιλαμβάνεται διαμέρισμα επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, δηλώνονται ακίνητα στην Ηλεία, όπως μονοκατοικία στον Πύργο Ηλείας και αγροτικές εκτάσεις, μέρος των οποίων έχει περιέλθει μέσω κληρονομιάς. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται κατοικίες στη Φολέγανδρο, συγκεκριμένα μία μονοκατοικία και ένα διαμέρισμα, καθώς και ακίνητο στο εξωτερικό: διαμέρισμα 42,91 τετραγωνικών μέτρων στη Γερμανία, το οποίο αποκτήθηκε το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου. Για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Σε ό,τι αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, δηλώνεται ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.560 κυβικών εκατοστών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 με τίμημα 8.000 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζεται ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο παραμένει σε αδράνεια, χωρίς ενεργή οικονομική δραστηριότητα κατά το εξεταζόμενο έτος.

Στο σκέλος των υποχρεώσεων, ο κ. Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο αρχικού ύψους 200.000 ευρώ, με υπόλοιπο 23.411,52 ευρώ. Επιπλέον, καταγράφεται δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή, με εκκρεμές υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οφειλή πιστωτικής κάρτας περίπου 1.100 ευρώ, καθώς και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Δείτε εδώ τη δήλωση του κ. Φάμελλου

Κουτσούμπας: Εισόδημα άνω των 76.000 ευρώ και καταθέσεις σε τέσσερις λογαριασμούς εμφανίζει στο πόθεν έσχες

Συνολικό εισόδημα ύψους 76.080,77 ευρώ δηλώνει για το οικονομικό έτος 2024 (πόθεν έσχες 2025) ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με τη δήλωσή του να αποτυπώνει μια ιδιαίτερη πρακτική ως προς τη διαχείριση των βουλευτικών αποδοχών. Όπως επισημαίνεται ρητά, τα έσοδα που προκύπτουν από τη βουλευτική του ιδιότητα δεν παραμένουν στην προσωπική του περιουσία, αλλά αποδίδονται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Η συγκεκριμένη πρακτική διαφοροποιεί αν μη τι άλλο τη σύνθεση των προσωπικών οικονομικών του στοιχείων σε σχέση με άλλους πολιτικούς.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές του καταθέσεις, αυτές ανέρχονται συνολικά σε 23.662,54 ευρώ και κατανέμονται σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα. Ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή εμφανίζεται με μηδενικό υπόλοιπο, ενώ ένας δεύτερος λογαριασμός περιλαμβάνει 4.737 ευρώ που προέρχονται από εισοδήματα του έτους. Σε τρίτο λογαριασμό καταγράφονται 18.718,82 ευρώ, εκ των οποίων 8.240,76 ευρώ αφορούν έσοδα της τρέχουσας χρήσης και 10.478,06 ευρώ προέρχονται από προηγούμενα έτη. Τέλος, ένας τέταρτος λογαριασμός εμφανίζει υπόλοιπο 206,72 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του ΓΓ του ΚΚΕ παραμένει περιορισμένη και σταθερή. Περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, επιφανείας 60 και 45 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Πρόκειται για ισόγεια ακίνητα κατασκευής 1966, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής ήδη από το 1990. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δήλωση δεν περιλαμβάνονται οχήματα, επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Δείτε εδώ τη δήλωση του κ. Κουτσούμπα

Κυριάκος Βελόπουλος: Εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ

Ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και ισχυρή εικόνα ρευστότητας αποτυπώνονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Συγκεκριμένα, τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του ίδιου διαμορφώνονται σε 101.017 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές του καταθέσεις ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τα ετήσια έσοδα.

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο πολιτικός αρχηγός προχώρησε σε αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του μέσω πώλησης. Ειδικότερα, εκποίησε το ποσοστό 32% που κατείχε σε βοσκότοπο έκτασης 7,9 στρεμμάτων στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, από την οποία εισέπραξε το ποσό των 24.000 ευρώ.

Σημαντική είναι και η οικονομική εικόνα της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, η οποία εμφανίζει εισοδήματα περίπου 29.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τραπεζικές της καταθέσεις, οι οποίες ξεπερνούν συνολικά τις 500.000 ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 415.000 ευρώ) είναι τοποθετημένο στη Deutsche Bank, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική παρουσία κεφαλαίων σε διεθνές τραπεζικό ίδρυμα.

Δείτε εδώ τη δήλωση του κ. Βελόπουλου

Δείτε εδώ τη δήλωση της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου