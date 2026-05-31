Η πρωθυπουργική προτροπή προς τους υπουργούς «κάθε μήνας μετράει» δίνει τον τόνο για το επόμενο διάστημα με ορίζοντα τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου όπου θα επιχειρηθεί μια ευρύτερη αλλαγή κλίματος, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός θα ξετυλίξει το γαλάζιο προεκλογικό πρόγραμμα για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και αφετέρου θα προχωρήσει σε παροχές εστιάζοντας σε κοινωνικές ομάδες που κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια έχουν αδικηθεί -όπως για παράδειγμα- οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου θα περιλαμβάνει περιοδείες ανά την επικράτεια, εγκαίνια και παράδοση έργων, ενώ έμφαση δίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σε διάστημα ενός μηνός ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί για δεύτερη φορά στις 12 του μηνός τη Θεσσαλονίκη για να κόψει την κορδέλα του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Παύλος Μελάς» – ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης πρασίνου και πολιτισμού στα δυτικά της πόλης και ενώ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η επέκταση του Μετρό αλλά και τα έργα για το flyover.

«Χτυπήματα» στο ψαχνό

Η ανάδειξη των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού με την ΕΛ.Α.Σ να έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και την «Ελπίδα Δημοκρατίας» να βρίσκεται σε φάση οργάνωσης και αναζήτησης γραφείων, ήδη στο κυβερνητικό επιτελείο και ενώ «έτρεξε» η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση της Alco που δίνει τη δεύτερη θέση στον Τσίπρα και την τρίτη στην Μαρία Καρυστιανού, ανιχνεύουν δεξαμενές σε μια προσπάθεια να «σκανάρουν» τις διαρροές, καθώς η Ελπίδα φαίνεται ότι «τσιμπάει» από το συντηρητικό κοινό, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έχει αριστερό πρόσημο, θα μπορούσε όμως να αντλήσει από απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Υπό το πρίσμα αυτό συνεκτιμώντας την φθορά που φέρνουν τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, θα επιδιωχθεί το επόμενο διάστημα από το Μέγαρο Μαξίμου να καταστεί σαφές στο εκλογικό ακροατήριο αφενός γιατί η ΝΔ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική λύση και αφετέρου δεν θα λείψουν τα «χτυπήματα» στο ψαχνό των πολιτικών αντιπάλων αναδεικνύοντας μη ρεαλιστικές προτάσεις, έλλειψη σχεδίου και αντιφάσεις.

Να μεγαλώσει η ψαλίδα

Η κατοχύρωση της πρώτης θέσης για την γαλάζια παράταξη δεν φέρνει καμία επανάπαυση και αυτό γιατί η καταγραφή του ποσοστού στην πρώτη κάλπη θα επιχειρηθεί να είναι η μεγαλύτερη δυνατή αλλά και να μεγαλώσει η ψαλίδα από τον δεύτερο ανεξάρτητα από το ποιος θα βρεθεί στη δεύτερη θέση. «Δεν είναι δουλειά μας να επιλέξουμε αντίπαλο. Θα θέλαμε να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση με ρεαλιστικές προτάσεις» σχολίασε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Έριξε δε, «καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Ακούμε ηθικό πλεονέκτημα. Ακούμε για τις τράπεζες είναι ο άνθρωπος που κατέστρεψε το τραπεζικό σύστημα».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τρία χρόνια στην πραγματικότητα είναι μόνοι τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να κάνει διασπάσεις. Το να λένε ότι τον επιλέγουμε μετά από τρία χρόνια είναι αμετροέπεια», επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης λέγοντας σκωπτικά για την ΕΛ.Α.Σ : «ευτυχώς που δεν το είπε ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ παραπέμπει σε ιστορική αναφορά της Αριστεράς. Χαίρομαι να τα λέει αυτά για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους. Πετάει και ένα πατριωτικό μέσα. Λέει νέος πατριωτισμός δεν υπάρχει όμως παλιός και νέος πατριωτισμός».