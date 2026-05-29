Με αιχμηρή γλώσσα και σαφές πολιτικό μήνυμα, η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους απέναντι τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διακρίνει πολιτικό πανικό και στην ΕΛΑΣ επικοινωνιακό τακτικισμό.

Όπως λένε, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για «νέα περιτυλίγματα» και επιστροφές προσώπων μέσω rebranding, αλλά για συγκεκριμένες πολιτικές, σταθερότητα και αποτέλεσμα και κυρίως κοστολογημένα προγράμματα.

Και μάλιστα σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δέχονται δυσανάλογες πιέσεις με αποτέλεσμα να απαιτείται διαρκής δράση προς τη στήριξή τους.

Το βλέμμα στραμμένο στην ολοκλήρωση της τετραετίας

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει σταθερά το βλέμμα στραμμένο στην ολοκλήρωση της τετραετίας και στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, αποφεύγοντας να εγκλωβιστεί στη συζήτηση περί αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. «Απομένει ένας χρόνος μέχρι τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας και αυτό που προέχει είναι η δουλειά», τονίζουν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Κυβερνητικοί παράγοντες μεταφέρουν μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει συχνά στους υπουργούς του πως «κάθε μήνας μετράει», ζητώντας επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η λογική που κυριαρχεί στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι οι εκλογές του 2027 θα κριθούν από το έργο της κυβέρνησης και όχι από πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασμού. Άλλωστε, ειδικά από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και μετά και μέσα από τις πρώτες δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ αυτό που βλέπουν είναι πειραματισμοί και έλλειψη πολιτικού περιεχομένου. «Δεν έχουν καν περιγράψει πώς θα είναι συγκροτημένοι οι πολιτικοί τους σχηματισμοί λένε», εντάσσοντας στην παρατήρηση αυτή και το κόμμα ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού.

«Όλοι θέλουμε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή για τους πολίτες. Το θέμα είναι πώς την εξασφαλίζεις», σχολιάζουν με νόημα, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής η νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού περιορίζεται σε γενικόλογες διακηρύξεις χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

«Η κοινωνία ζητά από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, όχι να ξαναζήσει πολιτικές και λογικές που δοκιμάστηκαν και απορρίφθηκαν»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μάλιστα και στο όνομα του νέου πολιτικού φορέα που επιχειρεί να συγκροτήσει ο κ. Τσίπρας, το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «παραπέμπει περισσότερο σε επιστροφή στο παρελθόν παρά σε προοπτική για το μέλλον». Όπως σημειώνουν, «η κοινωνία ζητά από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, όχι να ξαναζήσει πολιτικές και λογικές που δοκιμάστηκαν και απορρίφθηκαν».

«Κανένα όνομα κόμματος δεν λύνει τα προβλήματα των πολιτών», λένε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε σύμβολα, πρόσωπα και επικοινωνιακές κινήσεις, όταν η κοινωνία απαιτεί λύσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και την καθημερινότητα.

Κυβερνητική κριτική και προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις στελεχών του περί «συμπαιγνίας» της ΝΔ με το νέο κόμμα Τσίπρα

Σφοδρή είναι η κυβερνητική κριτική και προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις στελεχών του περί «συμπαιγνίας» της ΝΔ με το νέο κόμμα Τσίπρα. Στο κυβερνητικό επιτελείο αποδίδουν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις στον «πανικό» που προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σταδιακά σε κόμμα διαμαρτυρίας», σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, κατηγορώντας την ηγεσία Ανδρουλάκη ότι επιλέγει τη συνωμοσιολογία αντί της σοβαρής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν «ευφάνταστες» τις αναφορές περί πολιτικής συνεννόησης ΝΔ – Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «ακόμη και οι πιο ακραίοι εκφραστές ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν».

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρείται και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και το γεγονός ότι η χθεσινή συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη συνοδεύτηκε από νέα επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση, όλα αυτά αποτυπώνουν την αγωνία για τον διαγκωνισμό μεταξύ δεύτερης και τέταρτης θέσης στο πολιτικό σκηνικό.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται αποφασισμένοι να κρατήσουν τη συζήτηση αποκλειστικά στο πεδίο της διακυβέρνησης και των αποτελεσμάτων.