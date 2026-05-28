Με τους πολιτικούς του αντιπάλους να ψάχνουν να βρουν με ποιους να πάνε και ποιους ν’ αφήσουν και τα νέα κόμματα να έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ο πρωθυπουργός προχωρά στην υλοποίηση της κυβερνητικής ατζέντας και παράλληλα βάζει στον πολιτικό διάλογο όχι μόνο το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, αλλά και της στιβαρής διακυβέρνησης.

Ήδη από χθες, ξεκαθάρισε τη στάση του αλλά και την οπτική του απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού και επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ήδη στους πολίτες το δίλημμα: θέλουν μια κυβέρνηση που εγγυάται τη συνέχιση μιας πορείας προς τη σύγκλιση με την Ευρώπη ή θα εμπιστευθούν τις τύχες του τόπου όταν έρθει η ώρα σε μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη και χωρίς ενιαία εναλλακτική πρόταση εξουσίας;

Κεντρικό σύνθημα της κυβερνητικής γραμμής θα είναι το τρίπτυχο «το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», εν μέσω ταραγμένων καιρών και προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η εικόνα διάσπασης στον χώρο της αντιπολίτευσης -ιδίως στην ευρύτερη Αριστερά, όπου καταγράφονται συνεχείς ανακατατάξεις και δημιουργία νέων κομμάτων- ενισχύει τη δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να διεκδικήσει εκ νέου αυτοδυναμία. Όπως υποστηρίζουν, οι πολίτες αναζητούν «σταθερότητα και προοπτική» και όχι έναν κοινό αντιδεξιό παρονομαστή χωρίς συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση.

Πώς, άλλωστε, λένε συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπορούσαν οι πολίτες να εμπιστευθούν κόμματα που στο πρόσφατο παρελθόν υιοθέτησαν τη λογική της «πάνω και κάτω πλατείας» και του διχασμού;

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ΕΛΑΣ

Ο πρωθυπουργός χθες σχολίασε τα τεκταινόμενα στο Θησείο, με την κριτική του να εστιάζεται προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε σκωπτικά την ονομασία «ΕΛΑΣ», λέγοντας πως «φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», αν και έσπευσε να σημειώσει ότι σέβεται όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί ένα «rebranding» χωρίς ουσιαστική αλλαγή πολιτικού περιεχομένου, κατηγορώντας τον ότι επαναφέρει διχαστική ρητορική και συνθήματα του παρελθόντος.

Αιχμές και προς το ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ, με αιχμές για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και για τη ρητορική που υιοθετεί σε ζητήματα όπως η υπόθεση των Τεμπών. Η κόντρα κορυφώθηκε χθες μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να καταθέσει μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και όσα είπε για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και το ακίνητο στην Κρήτη, με τον υπουργό Υγείας να απαντά σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, λέγοντας ότι θα δικαιωθεί και στη συνέχεια θα προσφύγει και εκείνος στη δικαιοσύνη κατά του κ. Ανδρουλάκη.

Η αναφορά στην Καρυστιανού

Αναφορικά με την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο, η κυβέρνηση τηρεί πιο προσεκτική στάση, αναγνωρίζοντας τη δημόσια απήχηση που απέκτησε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών. Παρόλα αυτά, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι πλέον θα πρέπει να κριθεί πολιτικά για τις θέσεις και τις προτάσεις της, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Στο Μαξίμου περιμένουν και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν την απήχηση που έχουν τα νέα κόμματα στους πολίτες.