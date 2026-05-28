Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδικής εισηγήτριας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, λίγες μόλις ημέρες αφότου οι περιορισμοί είχαν αρθεί.

Λακωνικό σημείωμα το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιεί ότι η κ. Αλμπανέζε εγγράφτηκε εκ νέου σε διεθνή μαύρη λίστα, κάτι που σημαίνει στην πράξη πως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες και να διεκπεραιώνει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές.

Είχε ανακοινωθεί πως το όνομά της αφαιρείται από τον κατάλογο μόλις την 20ή Μαΐου.

Η ανατροπή ακολουθεί απόφαση εφετείου που αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι οι κυρώσεις μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται όσο δεν έχει αποφασιστεί τελεσίδικα από την δικαιοσύνη αν είναι σύννομες ή όχι.

Ο σύζυγος της κ. Αλμπανέζε, ο Μασιμιλιάνο Κάλι, έχει προσφύγει στα αμερικανικά δικαστήριαν ονόματι του παιδιού τους, που έχει υπηκοότητα ΗΠΑ–καταγγέλλοντας τα καταναγκαστικά μέτρα σε βάρος της, που επιβλήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2025.

Στα μέσα Μαΐου, αμερικανός δικαστής έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναστολή των κυρώσεων, κρίνοντας πως παραβιάζουν την ελευθερία έκφρασης της 49χρονης.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ιταλίδα νομικός, δεν παύει να επικρίνει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους το Ισραήλ αφότου ονομάστηκε ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη το 2022.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο της προσάπτει πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ειδική εισηγήτρια από την πλευρά της απορρίπτει κατηγορηματικά τις συχνές κατηγορίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε βάρος της περί «αντισημιτισμού».