Τρεις εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα σε περιοχή ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, γύρω στη 1:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται, για αρκετά λεπτά τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση των εκρήξεων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για ζημιές ή πιθανά θύματα, ενώ παραμένει άγνωστη η αιτία του περιστατικού.