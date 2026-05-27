Σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε το βράδυ της 27ης Μαΐου στο Ζευγολατιό Κορινθίας, σε σημείο που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο, κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία κόπηκε από την πρόσκρουση. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ενώ δεν υπήρξαν πιο σοβαρές συνέπειες, σύμφωνα με το τοπικό μέσο korinthostv.

Η σύγκρουση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.