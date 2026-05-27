Η Ελλάδα έγινε ένας από τους μεγάλους προορισμούς του φετινού Μπαϊραμιού, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να γράφουν για μαζική έξοδο Τούρκων τουριστών προς τα ελληνικά νησιά, την Αλεξανδρούπολη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από την Τουρκία είναι χαρακτηριστικές: ουρές στα σύνορα, συνωστισμός στα σημεία αναχώρησης για τα νησιά και μεγάλη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς, καθώς όλο και περισσότεροι Τούρκοι επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές, φαγητό, ψώνια και σύντομες αποδράσεις.

Ουρές 9 ωρών στα σύνορα για Αλεξανδρούπολη

Η πιο εντυπωσιακή εικόνα καταγράφηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τουρκική εφημερίδα έγραψε για «τουρκική τουριστική ροή» προς την Αλεξανδρούπολη, αναφέροντας ότι με την έναρξη της 9ήμερης αργίας του Κουρμπάν Μπαϊράμι δημιουργήθηκαν ουρές που έφτασαν έως και τις 9 ώρες στα Ύψαλα, στην κατεύθυνση προς την Ελλάδα.

Η τάση δεν αφορά μόνο την Αλεξανδρούπολη. Η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον στα τουρκικά ρεπορτάζ ως εύκολη, κοντινή και ελκυστική επιλογή για οικογένειες και παρέες που θέλουν να περάσουν το Μπαϊράμι εκτός Τουρκίας.

«Πλημμύρισαν» τα ελληνικά νησιά

Τουρκικά δημοσιεύματα γράφουν επίσης για μεγάλη κίνηση προς τα ελληνικά νησιά. Δημοσίευμα του Ensonhaber ανέφερε ότι τα ελληνικά νησιά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των Τούρκων και ότι όσοι ήθελαν να περάσουν εκεί τις ημέρες του Μπαϊραμιού σχημάτισαν μεγάλες ουρές.

Ανάλογη εικόνα μεταδόθηκε και από τοπική εφημερίδα της Αλικαρνασού, γράφοντας ότι Τούρκοι τουρίστες «συρρέουν» στα ελληνικά νησιά και ότι παρατηρήθηκαν ουρές στα σημεία μετάβασης προς προορισμούς όπως Λέσβος, Κως, Λέρος και Ρόδος.

Το «kapıda vize» απογειώνει τη ζήτηση

Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη κίνηση παίζει και η δυνατότητα γρήγορης βίζας στα νησιά, το γνωστό στην Τουρκία ως «kapıda vize». Τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά σε περιόδους αργιών όπως το Μπαϊράμι.

Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται για Σάμο και Λέσβο, όπου σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα σχηματίστηκαν ουρές από ταξιδιώτες που ήθελαν να περάσουν τις ημέρες των διακοπών στην Ελλάδα.

Γεμάτα τουριστικά πακέτα για Ελλάδα

Η ζήτηση δεν περιορίζεται στις μεμονωμένες μετακινήσεις. Τουρκικά τουριστικά γραφεία διαφήμιζαν ειδικά πακέτα για το Κουρμπάν Μπαϊράμι σε ελληνικούς προορισμούς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε τουριστική σελίδα εμφανίζεται πακέτο για Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική – Θάσο – Καβάλα με ένδειξη «turumuz dolmuştur», δηλαδή ότι το tour έχει γεμίσει. Στην ίδια κατηγορία προβάλλονται και εκδρομές για Γιάννενα, Πάργα, Κέρκυρα και Αλεξανδρούπολη.

Γιατί οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα

Πίσω από τη μαζική έξοδο υπάρχει και οικονομική εξήγηση. Η άνοδος του κόστους ζωής στην Τουρκία έχει αλλάξει τις ταξιδιωτικές συνήθειες πολλών Τούρκων, οι οποίοι πλέον βρίσκουν την Ελλάδα πιο συμφέρουσα για φαγητό, διαμονή και διασκέδαση.

Τα τουρκικά μέσα συνδέουν την αυξημένη κίνηση προς την Ελλάδα με τις τιμές στην Τουρκία, αλλά και με την ευκολία πρόσβασης σε κοντινούς ελληνικούς προορισμούς. Η Muğla Gazetesi αναφέρει ότι το ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά ενισχύεται από το αυξημένο κόστος στην Τουρκία, με δημοφιλείς προορισμούς τη Ρόδο, την Κω, τη Λέσβο, τη Λέρο, τη Χίο και τη Σάμο.

Η Ελλάδα έγινε το «μυστικό» των τουρκικών αργιών

Το φετινό Μπαϊράμι επιβεβαιώνει μια νέα πραγματικότητα: η Ελλάδα δεν είναι πλέον για τους Τούρκους μόνο καλοκαιρινός προορισμός. Είναι επιλογή για τριήμερα, αργίες, οικογενειακές εκδρομές, ψώνια και γαστρονομικές αποδράσεις.

Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο και από τη Σάμο μέχρι τη Λέσβο, οι Τούρκοι ταξιδιώτες δείχνουν ότι «ψηφίζουν» Ελλάδα όταν έχουν λίγες ημέρες διακοπών. Και όσο οι τιμές στην Τουρκία παραμένουν υψηλές, τόσο οι ελληνικοί προορισμοί θα εμφανίζονται στα τουρκικά ΜΜΕ ως η μεγάλη εναλλακτική για όσους θέλουν να περάσουν καλά χωρίς να πληρώσουν υπερβολικά.

Το μήνυμα των τελευταίων ημερών είναι ξεκάθαρο: το Μπαϊράμι έφερε κύμα Τούρκων στην Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής τουριστικής εξόδου.