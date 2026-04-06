Η διευκόλυνση εισόδου για Τούρκους πολίτες σε 12 ελληνικά νησιά του Αιγαίου φαίνεται ότι ήδη αλλάζει τα δεδομένα στον τουρισμό, με τουρκικά δημοσιεύματα να καταγράφουν πενταπλάσια αύξηση στις αφίξεις. Σύμφωνα με άρθρο της Türkiye, το σύστημα τη γρήγορης βίζα οδήγησε σε θεαματική ενίσχυση της τουριστικής ροής προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για γρήγορα και ευέλικτα ταξίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Το δημοσίευμα επικαλείται στοιχεία που αποδίδονται στην Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, σύμφωνα με τα οποία η συγκεκριμένη ρύθμιση λειτούργησε ως πρακτική λύση για χιλιάδες Τούρκους ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά χωρίς τη συνήθη δυσκολία μιας πλήρους διαδικασίας Σένγκεν. Στην πράξη, η δυνατότητα αυτή έχει ενισχύσει τη ζήτηση για σύντομες αποδράσεις στο Αιγαίο, ειδικά από τα παράλια της Τουρκίας προς κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανανεώσει για ακόμη έναν χρόνο το ειδικό πρόγραμμα βραχείας διαμονής για Τούρκους πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους. Όπως έχει ανακοινωθεί, το μέτρο ισχύει από την 1η Απριλίου και αφορά 12 νησιά: Κάλυμνο, Καστελλόριζο, Κω, Λέσβο, Λέρο, Λήμνο, Ρόδο, Σάμο, Σύμη, Χίο, Πάτμο και Σαμοθράκη.

Γιατί αυξάνονται οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα

Το βασικό πλεονέκτημα του μέτρου είναι η απλότητα. Για πολλούς Τούρκους ταξιδιώτες, ειδικά σε μια περίοδο καθυστερήσεων και αυξημένης πίεσης στις αιτήσεις Σένγκεν, η δυνατότητα γρήγορης μετάβασης σε κοντινά ελληνικά νησιά λειτουργεί ως ελκυστική εναλλακτική. Η Ρόδος, η Κως, η Λέσβος και η Σάμος συγκαταλέγονται στους προορισμούς που εμφανίζονται να ευνοούνται περισσότερο από αυτή τη νέα δυναμική.

Για την ελληνική πλευρά, η εξέλιξη έχει προφανές οικονομικό αποτύπωμα. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης από την τουρκική αγορά ενισχύει ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και τοπικό εμπόριο, ειδικά σε νησιά που μπορούν να δεχθούν εύκολα επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Ταυτόχρονα, το μέτρο αποκτά και πολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται στη λογική των πιο ήπιων ελληνοτουρκικών σχέσεων και της ενίσχυσης των επαφών σε επίπεδο καθημερινότητας και οικονομίας.

Το στοίχημα για τον τουρισμό στο Αιγαίο

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στη διάρκεια και στην ένταση αυτής της τάσης. Η Türkiye μεταφέρει την εκτίμηση ότι η ζήτηση για το καθεστώς visa-on-arrival θα συνεχίσει να αυξάνεται, ιδιαίτερα όσο τα ελληνικά νησιά παραμένουν μια κοντινή, γρήγορη και ελκυστική επιλογή για τουρίστες από την Τουρκία. Η ανανέωση του προγράμματος έως το 2027 ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την προοπτική.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι ήδη σαφές: η απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε πραγματική τουριστική κίνηση. Και στο Αιγαίο, όπου η απόσταση ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και στα ελληνικά νησιά είναι συχνά θέμα λίγων ωρών, αυτή η μεταβολή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη φετινή σεζόν.