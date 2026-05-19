Ο Αντόνιο Κόντε αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Νάπολι ένα χρόνο πριν το τέλος του συμβολαίου του και το φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι της Λάτσιο.

Μία αγωνιστική πριν το τέλος της Serie A, οι «παρτενοπέι», οι οποίοι πέρυσι είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο Champions League καθώς βρίσκονται στη 2η θέση και σύντομα θα προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.

Ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του, ο Κόντε, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, αποφάσισε να αποχωρήσει και έχει ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μετά την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψει στη Νάπολι ο Σάρι, ο οποίος αναμένεται να φύγει από τη Λάτσιο λόγω μεγάλων διαφωνιών με τον πρόεδρο Κλαούντιο Λοτίτο. Οι «παρτενοπέι», μάλιστα, έχουν ήδη κάνει πρόταση στον Σάρι για συμβόλαιο ως το 2028, με ετήσιες απολαβές ύψους 2,8 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Όσο για το μέλλον του Κόντε, φέρεται να είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση η Μίλαν αν δεν παραμείνει ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.