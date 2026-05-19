Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία γύρω από το δημοφιλές ριάλιτι γνωριμιών «Married At First Sight UK», μετά από σοβαρές καταγγελίες πρώην συμμετεχουσών για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των προηγούμενων σεζόν της εκπομπής από τις streaming υπηρεσίες και τη γραμμική τηλεόραση, καθώς η υπόθεση λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη βρετανική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με το BBC, δύο πρώην συμμετέχουσες του «Married At First Sight UK» κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από άνδρες παίκτες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ μία τρίτη γυναίκα υποστήριξε ότι υπέστη σεξουαλική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι γυναίκες ανέφεραν ότι η παραγωγή του ριάλιτι δεν έκανε αρκετά για να τις προστατεύσει, ενώ ισχυρίζονται ότι το Channel 4 είχε γνώση ορισμένων περιστατικών πριν ακόμη προβληθούν τα επεισόδια.

Μία από τις καταγγέλλουσες δήλωσε πως ο «τηλεοπτικός σύζυγός» της τη βίασε και την απείλησε ακόμη και με επίθεση με οξύ. Από την πλευρά του, ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων του.

Το Channel 4 απέσυρε όλα τα επεισόδια του ριάλιτι

Μετά τις αποκαλύψεις, το Channel 4 ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε όλα τα επεισόδια του «Married At First Sight UK» από τις πλατφόρμες streaming και τη γραμμική τηλεόραση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το δίκτυο ανέφερε ότι ενημερώθηκε τον Απρίλιο για «σοβαρές καταγγελίες» εις βάρος πρώην συμμετεχόντων, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Παράλληλα, υποστήριξε πως ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα προστασίας και υποστήριξης των παικτών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τη συμπόνια μου προς τους συμμετέχοντες που έχουν προφανώς ταραχτεί μετά τη συμμετοχή τους στο Married At First Sight UK. Η ευημερία των συμμετεχόντων μας αποτελεί πάντα κορυφαία προτεραιότητα».

Η συγκλονιστική καταγγελία για εγκυμοσύνη και άμβλωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μαρτυρία της Σόνα Μάντερσον, η οποία συμμετείχε στη σεζόν του 2023 και επέλεξε να μιλήσει δημόσια με το όνομά της. Η ίδια κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της παραβίασε τα όρια που είχαν συμφωνήσει κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής.

Όπως ανέφερε, είχαν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απόσυρσης ως μορφή αντισύλληψης, ωστόσο εκείνος εκσπερμάτισε χωρίς τη συναίνεσή της. «Ήμουν σοκαρισμένη και μπερδεμένη. Είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα το κάναμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και προχώρησε σε άμβλωση. Ο πρώην σύντροφός της αρνείται οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά και υποστηρίζει ότι πίστευε πως είχε τη συγκατάθεσή της.

Τι είναι το «Married At First Sight UK»

Το «Married At First Sight» βασίζεται στο δανέζικο τηλεοπτικό format «Gift ved første blik» και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ριάλιτι γνωριμιών διεθνώς.

Στο concept της εκπομπής, άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι «παντρεύονται» από την πρώτη στιγμή που συναντιούνται, με τις κάμερες να καταγράφουν την εξέλιξη της σχέσης τους, το ταξίδι του μέλιτος και τη συμβίωσή τους.

Παρότι οι γάμοι δεν έχουν νομική ισχύ, το πρόγραμμα έχει αποκτήσει τεράστια τηλεθέαση στη Βρετανία και σε πολλές ακόμη χώρες, γεγονός που κάνει τις τελευταίες αποκαλύψεις ακόμη πιο σοκαριστικές.