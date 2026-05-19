Μεταγραφικός στόχο των Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Ντα Γκάμα αποτελεί ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος περιμένει πρόταση από την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην Αργεντινή.

Το συμβόλαιο του 35χρονου Αργεντίνου χαφ με την Ένωση λήγει στις 30 Ιουνίου και επιθυμία του ίδιου να παραμείνει στην Ελλάδα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει να ρίξει το κασέ του και σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει καθώς ο μάνατζερ του αναμένεται να έρθει στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος του TyC Sports, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, παρακολουθούν το θέμα με ενδιαφέρον και οι Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Ντα Γκάμα, καθώς ο Περέιρα αποτελεί στόχο τους.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να προκύψει ενδιαφέρον και από ομάδες της Αργεντινής, με τον 35χρονο χαφ να έχει δώσει την προτεραιότητα στην ΑΕΚ και να περιμένει να δει τι θα προκύψει στη συνάντηση που θα έχει ο μάνατζερ του με τη διοίκησή της.