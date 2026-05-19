Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών για την πενταετία 2026-2030, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ενώ το σχέδιο παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος. Στη διαδικασία συμμετείχαν γενικοί γραμματείς συναρμόδιων υπουργείων, εκπρόσωποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και θεσμικοί και παραγωγικοί φορείς.

Στόχος του σχεδίου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλού αντικτύπου από το εξωτερικό, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας ιεραρχεί τις βασικές πολιτικές και δράσεις για τα επόμενα χρόνια, καθορίζοντας γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες. Παράλληλα, θέτει ποσοτικούς στόχους, προτείνει εργαλεία για την επίτευξή τους και περιγράφει τις θεσμικές παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση του ελληνικού εξαγωγικού και επενδυτικού αποτυπώματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ξένες άμεσες επενδύσεις, με το σχέδιο να αναδεικνύει την ανάγκη στοχευμένων δράσεων σε αγορές που εμφανίζουν υψηλές προοπτικές απόδοσης και νέες ευκαιρίες. Στις χώρες με αυξημένο ενδιαφέρον για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Σιγκαπούρη.

Αντίστοιχα, για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, το σχέδιο ξεχωρίζει αγορές με ισχυρές προοπτικές, όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Κίνα, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ολλανδία. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγηση και των υπόλοιπων αγορών ανά τον κόσμο, ώστε οι δράσεις εξωστρέφειας να προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ανά τον κόσμο, την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, καθώς και την ανάπτυξη ενιαίων ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη υποστήριξη εξαγωγέων και επενδυτών.

Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο πιο στοχευμένος προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειας, η προώθηση του εθνικού σήματος, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των διαθέσιμων εργαλείων και η στενότερη συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, για τη διαμόρφωση του σχεδίου προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με επιχειρηματικούς και παραγωγικούς φορείς, με στόχο την καταγραφή αναγκών, προτεραιοτήτων και προτάσεων από την αγορά.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.