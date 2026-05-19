Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Χαλκιδική το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, καθώς σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές η θάλασσα προχωρά σταδιακά προς τη στεριά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για υποδομές και κατοικίες. Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση στη Νέα Ποτίδαια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές φθορές σε δρόμους, δίκτυα και τεχνικές εγκαταστάσεις, ενώ πλέον απειλούνται άμεσα και σπίτια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία πέντε έως έξι χρόνια, με τις δυσκολίες να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

Ωστόσο, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω ενός μεγάλου έργου προστασίας της παραλιακής ζώνης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στη Νέα Ποτίδαια, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 2.100.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο βυθισμένων κυματοθραυστών συνολικού μήκους 95 μέτρων, την επαναφορά άμμου στην παραλία σε έκταση 420 μέτρων, καθώς και την ανέγερση τοίχου αντιστήριξης μήκους 300 μέτρων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου, ενώ προβλέπεται και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστεί η συνεχής προέλαση της θάλασσας προς τη στεριά, ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές απειλές για δρόμους, υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.