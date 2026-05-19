Η ena athletics κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ελληνική αγορά αθλητικών ειδών, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με την INTERSPORT. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, το ελληνικό premium running brand αποκτά για πρώτη φορά παρουσία σε ένα μεγάλο multi-brand δίκτυο λιανικής, φέρνοντας τα προϊόντα και τη φιλοσοφία του πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό δρομέων και ανθρώπων που αγαπούν την κίνηση.

Από τις 20 Μαΐου, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν τα μοντέλα Proto Runner 1 και Proto Train 1 σε επιλεγμένα καταστήματα της INTERSPORT, μεταξύ των οποίων στην Ερμού, στο The Mall Athens, στη Γλυφάδα, στο Smart Park Σπάτων και στο Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης, καθώς και online μέσω του e-shop της αλυσίδας.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το Proto Runner 1, το flagship running μοντέλο της ena athletics. Η τεχνολογία AXICORE™, που αποτελεί τον πυρήνα του παπουτσιού, έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει σταθερότητα και φυσική ροή κίνησης. Στόχος της είναι να κατευθύνει την ενέργεια προς τα εμπρός, περιορίζοντας τις απώλειες που προκαλεί η αστάθεια και ενισχύοντας την απόδοση στις αποστάσεις.

Τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Hôpital de la Tour, Swiss Olympic Medical Center στη Γενεύη, στοιχείο που υπογραμμίζει την έμφαση της ena athletics στην εργαστηριακά επικυρωμένη απόδοση και στη συνολικά πιο αποδοτική κίνηση του σώματος. Με βάση τη φιλοσοφία «Structure of Speed», τα μοντέλα της σειράς Proto απευθύνονται σε δρομείς που θέλουν να κινούνται πιο αποδοτικά, να εξελίσσουν την προπόνησή τους και να βελτιώνουν την προσωπική τους επίδοση.

Ο COO της ena athletics, Θωμάς Θωμαΐδης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Intersport αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα για την ena athletics, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε την υψηλή running τεχνολογία μας σε ακόμα περισσότερους δρομείς στην Ελλάδα».

Η Μαρία Πολύζου, ambassador της ena athletics και θρύλος του ελληνικού μαραθωνίου, σημείωσε: «Για μένα, η αξιοπιστία ενός running παπουτσιού φαίνεται στην καθημερινή προπόνηση. Το Proto Runner 1 υποστηρίζει ουσιαστικά τον δρομέα στην προσπάθειά του να εξελίσσεται, να κινείται πιο αποδοτικά και να κυνηγά τους προσωπικούς του στόχους».

Η συνεργασία εντάσσεται και στη στρατηγική της INTERSPORT για την περαιτέρω ενίσχυση της running κατηγορίας. Η Head of Brand Communications & E-commerce της εταιρείας, Σταυρούλα Κακκαβά, σημείωσε ότι η INTERSPORT επενδύει σε συνεργασίες που φέρνουν καινοτομία και ουσιαστική αξία στους αθλητές και στους δρομείς κάθε επιπέδου, επισημαίνοντας πως η ena athletics συνδυάζει επιστημονική προσέγγιση, performance τεχνολογία και σύγχρονο design.

Με κεντρική φιλοσοφία το «Born of Greece», η ena athletics αντλεί έμπνευση από την κληρονομιά του μαραθωνίου και το πνεύμα της ελληνικής αθλητικής κουλτούρας. Ως ελληνικό premium performance running brand, επιχειρεί να ενώσει την εγχώρια ταυτότητα με τη διεθνή επιστημονική καινοτομία, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύγχρονη δρομική κοινότητα.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα παραμένει βασικός άξονας της φιλοσοφίας της ena athletics, κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τη συνεργασία της με την Enaleia, τον οργανισμό που δραστηριοποιείται στον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων από το Αιγαίο.



