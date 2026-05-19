Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ανέβαλε προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες και παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική παρά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν «πολύ μεγάλη επίθεση» μέσα στις επόμενες ώρες, ωστόσο αποφάσισε να καθυστερήσει την επιχείρηση μετά από παρεμβάσεις ηγετών χωρών του Κόλπου, οι οποίοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Ετοιμαζόμασταν να πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο και την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, αλλά πιθανόν για λίγο καιρό, επειδή είχαμε πολύ σημαντικές συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρά την προσωρινή αναβολή της επίθεσης, αξιωματούχοι του Πενταγώνου εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την πραγματική κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει καταφέρει να διατηρήσει κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες και να προσαρμοστεί στις αμερικανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Σύμφωνα με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, το ιρανικό καθεστώς έχει επιδείξει «τεράστια ανθεκτικότητα» και συνεχίζει να διατηρεί την ικανότητα να προκαλεί σοβαρές ζημιές τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν παραμένει ανέπαφο, γεγονός που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει σοβαρά τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς έχουν καταστραφεί περίπου 13.000 στόχοι, έχει ουσιαστικά διαλυθεί το ιρανικό Ναυτικό και έχουν σκοτωθεί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών, ανάμεσά τους και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, η Τεχεράνη εκμεταλλεύτηκε τη μηνιαία εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αποκαταστήσει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων. Το Ιράν προχώρησε στην απομάκρυνση συντριμμιών από δεκάδες βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, μετακίνησε κινητούς εκτοξευτές και αναπροσάρμοσε την τακτική του ενόψει πιθανής επανέναρξης των αμερικανικών επιθέσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο Πεντάγωνο το γεγονός ότι πολλοί ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν αναπτυχθεί σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις και σπηλιές μέσα σε βουνά από γρανίτη, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταστραφούν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Για τον λόγο αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις εισόδους των εγκαταστάσεων, προκαλώντας καταρρεύσεις και αποκλεισμό τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να τις καταστρέψουν ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Ιράν έχει ήδη επαναφέρει σε λειτουργία σημαντικό αριθμό αυτών των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας εκ νέου τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Παράλληλα, Ιρανοί διοικητές, πιθανότατα με τη βοήθεια της Ρωσίας, μελέτησαν τα πρότυπα πτήσεων αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών, προσαρμόζοντας την αεράμυνά τους.

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η κατάρριψη του F-15E τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τα πυρά που έπληξαν ένα F-35, αποκάλυψαν πως οι αμερικανικές τακτικές πτήσεων είχαν γίνει προβλέψιμες, επιτρέποντας στο Ιράν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις επιθέσεις.

Παράλληλα, στο Πεντάγωνο εκφράζεται ανησυχία ότι, παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη η ιρανική στρατιωτική ηγεσία, οι συνεχείς βομβαρδισμοί έχουν δημιουργήσει έναν πιο σκληραγωγημένο και πιο ανθεκτικό αντίπαλο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ιρανοί έχουν μετακινήσει σημαντικό μέρος των εναπομεινάντων οπλικών συστημάτων τους και εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αποκλείοντας τα Στενά του Ορμούζ είτε επιτιθέμενοι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του Κόλπου ή ακόμη και απειλώντας αμερικανικά αεροσκάφη.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να αποκλείει πλήρως το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η απαίτηση εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να παραμένουν σε αδιέξοδο.