Μία από τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες στιγμές του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να εκτυλίχθηκε από τις πρώτες κιόλας ημέρες της σύγκρουσης, με το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ να αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς και μια κοινότητα βυθισμένη στο πένθος. Οι εικόνες από τα κατεστραμμένα σχολικά κτίρια και οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, ενώ αυξάνονται τα ερωτήματα για τον ρόλο του αμερικανικού στρατού και για το αν υπήρξε σοβαρό λάθος ή ακόμα και παραβίαση των κανόνων πολέμου.

Όσοι επισκέπτονται σήμερα το Μινάμπ έρχονται αντιμέτωποι με τις διαλυμένες αίθουσες του δημοτικού σχολείου, εκεί όπου σημειώθηκε το χτύπημα, όπως αναφέρει το Sky News. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, μετά την πτώση των πυραύλων επικράτησε σκηνικό πανικού και φρίκης, με ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν αν ζούσαν πραγματικότητα ή εφιάλτη, καθώς περισυνέλεγαν διαμελισμένα μέλη παιδιών από τον χώρο στάθμευσης και την παιδική χαρά του σχολείου.

Η τραγωδία αποτυπώνεται και στις προσωπικές ιστορίες των οικογενειών των θυμάτων. Μία μητέρα περιέγραψε πώς κατάφερε να θάψει μόνο μέρος από τον κορμό του εννιάχρονου παιδιού της, τυλιγμένο σε σάβανο, καθώς αυτό ήταν το μόνο που είχε απομείνει από εκείνο. Στο νέο νεκροταφείο του Μινάμπ βρίσκονται πλέον περισσότεροι από 150 τάφοι, ενώ οικογένειες συνεχίζουν να επισκέπτονται καθημερινά το σημείο, θρηνώντας τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι πύραυλοι που έπληξαν το σχολείο ήταν αμερικανικοί Τόμαχοκ, ενώ την ημέρα εκείνη μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή. Παρά τα στοιχεία αυτά, η πρώτη αντίδραση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς απέδωσε την ευθύνη στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι και η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πυραύλους Τόμαχοκ, κάτι που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν ισχύει.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι προκαταρκτική αμερικανική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για αμερικανικό λάθος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα επίσημη δημόσια επιβεβαίωση. Εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, η μοναδική επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η υπόθεση «παραμένει υπό διερεύνηση».

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας του γεγονότος ότι το σχολείο ήταν καταγεγραμμένο επί περισσότερο από δέκα χρόνια σε χάρτες ως εκπαιδευτική εγκατάσταση. Εάν αποτέλεσε εσκεμμένο στόχο, τότε ενδέχεται να πρόκειται για έγκλημα πολέμου. Αν, αντίθετα, χτυπήθηκε λόγω λανθασμένης αναγνώρισης στόχου, τότε και πάλι ενδέχεται να υπάρχει παραβίαση των κανόνων του πολέμου.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η τραγωδία στο Μινάμπ σημειώθηκε μετά τις περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ σε μονάδες που είχαν δημιουργηθεί ακριβώς για την αποτροπή απωλειών αμάχων. Πληροφοριοδότες είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι η αποδυνάμωση υπηρεσιών όπως το Πρόγραμμα Προστασίας Αμάχων αύξανε τον κίνδυνο μαζικών απωλειών πολιτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό διερευνώνται πραγματικά οι πυραυλικές επιθέσεις, ενώ επικρίνεται έντονα και η στάση του Πενταγώνου, το οποίο κατηγορείται για καθυστερήσεις. Την ίδια ώρα, κάτοικοι και οικογένειες θυμάτων στο Μινάμπ συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις, διαφάνεια και δικαιοσύνη από την κυβέρνηση Τραμπ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική διερεύνηση και ανάληψη ευθύνης, παρόμοιες τραγωδίες μπορεί να επαναληφθούν στο μέλλον, εάν οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν.