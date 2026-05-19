Η αίθουσα τέχνης αγκάθι- Κartλος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας του Θοδωρή Θεοδωρίδη με τίτλο «Κάλλος Άλυτον» από τις 26 Μαΐου ως τις 13 Ιουνίου 2026, Μυθήμνης 12, Αθήνα.

Ο Θοδωρής Θεοδωρίδης στην πρώτη του ατομική φωτογραφική έκθεση διαπραγματεύεται με το βασικό ερώτημα «πόσο μπορεί να μοιάζει ένα σώμα με άγαλμα πριν αποκτήσει τη δική του αυτόνομη ζωή;».

Σε μια εποχή που η εικόνα κυκλοφορεί πιο γρήγορα από τη σκέψη το αρχαίο άγαλμα και το ανθρώπινο σώμα μοιράζονται την ίδια φόρμα. Χρησιμοποιώντας το φως σαν σμίλη, η φωτεινή επιδερμίδα ολοκληρώνεται από την σκιά και η σκιά η ίδια είναι τόσο ενεργή και ισχυρή όπως το φως.

Μέσα από το φωτογραφικό αυτό πρότζεκτ το βλέμμα μας διασχίζει όλα τα ανθρώπινα μέλη του σώματος για να καταλήξει αφενός σε ένα ατέρμονο παιχνίδι αντανακλάσεων και αφετέρου στην συναισθηματική πνοή που αποτυπώνεται στην κίνηση και την καλλιτεχνική έκφραση των σωμάτων αυτών.

Ο διάλογος ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το αρχαίο άγαλμα. Η αντιστοιχία μεταξύ μαρμάρου και ανθρώπινης σάρκας, ίσως του αιωνίου και του εφήμερου. Αυτό το φωτογραφικό πρότζεκτ στέκεται ακριβώς στο σύνορο του οικείου και του ανοίκειου. Εκεί που το σμιλεμένο μάρμαρο και η σάρκα μοιάζουν επικίνδυνα ίδια.

Ο Θοδωρής Θεοδωρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στη φωτογραφία που ξεκίνησε ο συνονόματος παππούς του από την Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε φωτογραφία στη Σχολή LEICA. Έχει διευρύνει την κατάρτισή του παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια και masterclasses στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζοντας στη φωτογραφία πορτραίτου, τον φωτισμό και τη σύγχρονη οπτική αφήγηση. Θεωρείται ένας από τους διακεκριμένους φωτογράφους πορτραίτου και μόδας στην Ελλάδα.

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά: Ζάππειο Μέγαρο 2022, «Αποτύπωμα Αγάπης»- Δρομοκαΐτειο, 2024, «Στίγμα»,-Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί, 2025, «Second Chance»- Πεκίνο, 2025, «Tearing and Healing», Κοζάνη, 2025, «Τραύμα και Θεραπεία». Φωτογραφίζει συστηματικά για περιοδικά και σχεδιαστές μόδας. Ο φακός του έχει αποτυπώσει σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής. Έχει διακριθεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Το έργο του ισορροπεί ανάμεσα στο φως και τη σκιά, αναζητώντας πάντα την αλήθεια πίσω από το βλέμμα.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 26 Μαϊου στις 7 μμ στην αίθουσα τέχνης αγκάθι/Κartαλος.