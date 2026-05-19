«Μετά από 3 ημέρες στο συνέδριο της ΝΔ που ήταν όλα μπλε χαίρομαι για τη χρωματική εναλλαγή», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο Σχηματάρι.

«Πάντα είναι μεγάλη η χαρά μου όταν εγκαινιάζεται μια νέα επένδυση στη χώρα. Σήμερα ξεκινά μια νέα μεγάλη γραμμή παραγωγής που έχει ελληνικό DNA, αλλά είναι και ένας διεθνής κολοσσός. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει ότι η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Έχουμε την απασχόληση στον κλάδο αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Πρόκειται για σημαντικές νίκες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, γιατί κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Η επένδυσή σας συνιστά ένα άλμα παραγωγικότητας. Στα ζητήματα αυτά είμαστε ακόμα πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουμε να καλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος. Προϋποθέτει επιχειρήσεις με μέγεθος και κλίμακα που επενδύουν στη σύγχρονη τεχνολογία. Από την πλευρά μας η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών τις μειωμένες κρατήσεις και εισφορές και τα επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης. 20 από τους 83 φόρους που έχουμε μειώσει αφορούν ευθέως τη βιομηχανία. Οι μισές από τις 18 στρατηγικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν το 2026 αφορούν τη βιομηχανία και στο υπουργείο ανάπτυξης λειτουργεί μια one stop shop γραμματεία για τις επενδύσεις».

Κλείνοντας είπε: «Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση έχοντας αποδείξει πως μπορεί να ξεπερνάει κρίσεις, έχοντας ανατάξει την οικονομία. Χτίζουμε ένα μέλλον που θέλουμε να προσφέρει σιγουριά στους Έλληνες και το μέλλον αυτό περνάει μέσα από τις επενδύσεις».