Συνηθίσαμε τον τελευταίο καιρό να λέμε πως η τεχνητή νοημοσύνη «θα μας πάρει τις δουλειές». Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φορέων της αγοράς, μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται να ξεχωρίσουν δεκάδες επαγγέλματα που θα συνδυάζουν αυξημένη ζήτηση, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αμοιβές μάλιστα. Ακόμη και η ελληνική αγορά εργασίας εάν τη δει κάποιος απομονωμένη, εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης, με νέες ειδικότητες να αναδύονται και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων να μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζει η συστηματική καταγραφή των αναγκών της οικονομίας και η ανάδειξη των επαγγελμάτων του μέλλοντος. Όπως επισημαίνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το οποίο στηρίζει ενεργά την επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών μέσω του Rebrain Greece, η στρατηγική αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας όσο και για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, ενισχύονται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επανασύνδεση με Έλληνες που εργάστηκαν στο εξωτερικό, κυρίως στα χρόνια της κρίσης, αξιοποιώντας τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται.

Οι αλλαγές αυτές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η τεχνολογία και η ψηφιακή οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζουν επίσης η πράσινη ενέργεια, ο τουρισμός, η υγεία και η εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η αγροδιατροφή, τα logistics, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι κατασκευές και οι δημιουργικές βιομηχανίες συγκροτούν ένα πολυεπίπεδο πεδίο ευκαιριών για εργαζομένους με σύγχρονες δεξιότητες. Η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων ήδη μετασχηματίζει τη δομή της απασχόλησης, με τη χώρα μας να εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα και να διεκδικεί πιο ισχυρή θέση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι κλάδοι που λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καταγράφουν εκρηκτική αύξηση της απασχόλησης που φτάνει το 107%, δημιουργώντας περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις. Ακολουθεί ο κατασκευαστικός τομέας με άνοδο 88% και σχεδόν 50.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει και η φαρμακοβιομηχανία με αύξηση 61%. Την ίδια στιγμή, τα logistics κινούνται ανοδικά κατά 34% και οι υπηρεσίες υγείας κατά 32%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων. Καθοριστική παραμένει και η συμβολή της βιομηχανίας, η οποία προσθέτει πάνω από 66.000 νέες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Οι ίδιες αυτές δραστηριότητες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το νέο μισθολογικό τοπίο. Πέντε βασικοί τομείς ξεχωρίζουν για τις αποδοχές που προσφέρουν, οι οποίες ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μηνιαίως, όταν ο μέσος μισθός κινείται στα 1.516 ευρώ (πάντα μιλάμε για μεικτά και όχι για τον «καθαρό» μισθό). Στην κορυφή βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με μέσες απολαβές 2.940 ευρώ, ενώ ακολουθούν η ενέργεια με 2.613 ευρώ, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ.

Η αύξηση αυτή στις αποδοχές δεν είναι τυχαία. Συνδέεται άμεσα τόσο με την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών όσο και με τις τεχνολογικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν την οικονομία. Η ψηφιοποίηση και η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τη ζήτηση για εργαζομένους υψηλής κατάρτισης, οδηγώντας σε πιο ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών. Συνολικά, 46 κλάδοι της οικονομίας προσφέρουν πλέον μισθούς υψηλότερους από τον μέσο όρο, με τη μεταποίηση να κατέχει σημαντικό μερίδιο, καθώς αντιστοιχεί στο 43% αυτών των περιπτώσεων. Την ίδια στιγμή, παραδοσιακοί τομείς υπηρεσιών εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν το 46%, ενώ δραστηριότητες όπως οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καταγράφουν άνοδο της τάξης του 33%.

Ας δούμε ποια είναι λοιπόν τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας (2026-2036) στην Ελλάδα, χωρισμένα ανά κλάδο:

1.Τεχνολογία και Ψηφιακός Κόσμος

Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης

Επιστήμονας Δεδομένων (Data Scientist)

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας

Αρχιτέκτονας Λύσεων Cloud

Προγραμματιστής Λογισμικού

Σχεδιαστής UI/UX

Μηχανικός Ρομποτικής

Αναλυτής Συστημάτων

2. Πράσινη Οικονομία και Βιωσιμότητα

Μηχανικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περιβαλλοντικός Σύμβουλος

Υπεύθυνος Βιωσιμότητας

Ειδικός Ενεργειακής Απόδοσης

Αναλυτής Κλιματικής Αλλαγής

Τεχνικός Ηλεκτροκίνησης

Ειδικός Κυκλικής Οικονομίας

3. Τουρισμός, Πολιτισμός και Φιλοξενία

Υπεύθυνος Βιώσιμου Τουρισμού

Ειδικός Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Τουρισμός)

Σχεδιαστής Τουριστικών Εμπειριών

Υπεύθυνος Τεχνολογίας Φιλοξενίας

Event Manager

Ειδικός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης

4. Υγεία και Ευεξία

Νοσηλευτής/τρια Εξειδικευμένης Φροντίδας

Αναλυτής Δεδομένων Υγείας

Ειδικός Τηλεϊατρικής

Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας

Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας

Βιοϊατρικός Μηχανικός

Υπεύθυνος Φροντίδας Ηλικιωμένων

5. Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό

Ειδικός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EdTech)

Σχεδιαστής Ψηφιακής Μάθησης

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Corporate Trainer

Αναλυτής Δεδομένων Εκπαίδευσης

6. Αγροδιατροφή και Νέες Τεχνολογίες Τροφίμων

Μηχανικός Αγροτεχνολογίας (AgriTech)

Ειδικός Γεωργίας Ακριβείας

Τεχνολόγος Τροφίμων Υπεύθυνος Βιώσιμων Καλλιεργειών

Αναλυτής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αγροδιατροφής

Ειδικός Υδατοκαλλιεργειών

7. Μεταφορές, Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αναλυτής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Logistics Manager

Ειδικός Αυτοματοποίησης Αποθηκών

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Συντονιστής Μεταφορώ

Ειδικός Τελωνειακής Συμμόρφωσης

Αναλυτής Δεδομένων Logistics

8. Χρηματοοικονομικά και Επιχειρήσεις

Αναλυτής Χρηματοοικονομικών Δεδομένων

Ειδικός FinTech

Επενδυτικός Αναλυτής

Ειδικός Διαχείρισης Κινδύνου

Αναλυτής ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση)

Αναλυτής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence)

Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

9. Κατασκευές, Υποδομές και Real Estate

Ειδικός ΒΙΜ (Ψηφιακή Μοντελοποίηση Κτιρίων)

Μηχανικός Βιώσιμων Κτιρίων

Υπεύθυνος Έργων

Πολιτικός Μηχανικός Υποδομών

Τοπογράφος Μηχανικός

Τεχνικός Έξυπνων Κτιρίων (Smart Buildings)

Πολεοδόμος – Χωροτάκτης

10. Δημιουργικές Βιομηχανίες και Μέσα Ενημέρωσης